Vor Relegationsspiel gegen Ohlstadt: Gelingt Weßling historisches?

Gelingt den Fußballern des SC Weßling tatsächlich historisches in der Vereinsgeschichte? Mit dem Hinspiel am heutigen Dienstag beim SV Ohlstadt (19 Uhr) startet der Sportclub in die Relegation zur Bezirksliga.

Weßling – In der Vergangenheit waren die Fußballer des SC Weßling im Landkreis eher eine kleine Nummer. Vereine wie die FT Starnberg, der MTV Berg, der TSV Oberalting-Seefeld oder der TSV Herrsching kämpften um die Vormacht im Fünfseenland. Das könnte sich ab nächster Saison ändern. Gelingt dem SCW der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga, würde er mit dem TSV Gilching-Argelsried um die Rolle als Nummer eins im Landkreis Starnberg kämpfen. „So weit denke ich überhaupt noch nicht“, sagt SCW-Coach Milan Lapuh. Stattdessen fiebern er und alle Weßlinger den Relegationsspielen entgegen. „Dass wir da mitspielen dürfen, ist alleine schon eine Riesensache“, stellt Lapuh fest.

Die erste Hürde Richtung Bezirksliga heißt SV Ohlstadt. Danach würde der Sieger aus der Partie TSV Emmering gegen SV Tüßling (Kreis Inn-Salzach) warten. Das Hinspiel steigt am heutigen Dienstag um 19 Uhr, das Rückmatch findet am Freitag ab 19 Uhr am heimischen Meilinger Weg statt. Der SVO hatte sich durch einen beeindruckenden Schlussspurt mit fünf Siegen in Folge noch Rang zwei in der Kreisliga 1 geschnappt. „Eine sehr robuste Mannschaft“, urteilt Lapuh. Stützen des Teams sind der 37 Jahre alte Torjäger Bernhard Kurz und der ebenfalls sehr torgefährliche Maximilian Schwinghammer.

Doch den Weßlingern braucht vor den Duellen mit den Werdenfelsern nicht bange sein. Denn eigentlich war die Saison des SCW sogar meisterwürdig. Die Lapuh-Elf kassierte in der gesamten Runde lediglich zwei Niederlagen und wurde mit zehn Siegen in 14 Partien die beste Rückrundenmannschaft der Kreisliga 2. Insgesamt holte sie acht Punkte mehr als die Ohlstädter in ihrer Gruppe. „Das alles zählt nicht mehr. In der Relegation gewinnt auch nicht immer der Bessere“, sagt Lapuh. Als Beispiel nannte er eine Relegation mit seinem Ex-Verein aus Oberalting. „Da haben wir uns durchgesetzt, obwohl wir eigentlich das Rückspiel klar verlieren hätten müssen“, erinnert sich Lapuh.