Vor Relegationsrückspiel: Bullachs Trainer fordert Leistungssteigerung

Die Fußballer des TSV Geiselbullach. – Foto: Maximilian Merkl

Der TSV Geiselbullach geht mit einem 3:2-Vorsprung ins Rückspiel gegen Ober-/Unterhaunstadt. Doch das Spiel war auch eine Warnung.

Der Sieg gegen den Tabellen-15. der Bezirksliga Nord war schmeichelhaft. Entsprechend deutlich fiel die Analyse von Spielertrainer Stefan Held nach dem Schlusspfiff aus. Eine Steigerung sei zwingend nötig. Vor allem ihm selbst hatten es die Bullacher zu verdanken, dass sie überhaupt mit einem Vorsprung ins Rückspiel gehen.

Mit einem knappen Vorsprung geht der TSV Geiselbullach ins Rückspiel der Abstiegsrelegation gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt. Nach dem 3:2 im Hinspiel am Dienstag haben die Gelb-Weißen am Samstag um 15 Uhr die Chance, den ersten Schritt zum Klassenerhalt zu machen. Spielerisch ließ der Auftritt in Ingolstadt allerdings noch viel Luft nach oben.

Der Torwart hielt im Hinspiel mehrfach stark und bewahrte seine Mannschaft vor weiteren Gegentreffern. Auf ein Remis, das Geiselbullach zum Weiterkommen reichen würde, will Held dennoch nicht spielen. „Wir wollen das Ergebnis nicht verteidigen. Wollen aber auch nicht Harakiri spielen“, sagte er. Im Vergleich zum Hinspiel wird Kapitän Sebastian Schäfer wieder in die Startelf rücken. Dafür hat sich Stürmer Lukas Bründl in den Urlaub verabschiedet.

Zu viel Platz für die Offensive

Der größere Druck liegt bei den Gästen. Ober-/Unterhaunstadt war in der regulären Saison in der Bezirksliga Nord deutlich abgefallen, überzeugte im Hinspiel aber über weite Strecken. „Sie haben sich in alles reingeworfen“, sagte Held, der sich die Partie in den vergangenen Tagen noch einmal angeschaut hatte. Vor allem die beiden Torschützen Ramazan Kurnaz und Emre Erdogan waren schwer zu stoppen, dazu bekam Spielmacher Baha Asici zu viele Freiräume. „Wir müssen die Räume diesmal enger machen“, forderte Held.

Sollten die Bullacher die Runde überstehen, geht es am Dienstag weiter. Dann würde der Sieger des Duells Zorneding gegen Denklingen warten. Das Hinspiel gewann Denklingen mit 2:1. (Dirk Schiffner)