Vor Relegationsendspiel: Neurieds U23 bereit „alles zu tun, um die Klasse zu halten“

Auf dieses Szenario hat sich Robert Schöttl schon lange vorbereitet. Bereits in der Winterpause gab der Trainer der U23 des TSV Neuried den Klassenerhalt über die Relegation als Ziel aus. Am Schluss hätte es beinahe doch noch zum direkten Ligaverbleib gereicht, letztlich aber fehlten den Grün-Weißen zwei Punkte auf den TSV Forstenried. Nun haben Schöttl und sein Team das erwartete Endspiel vor der Brust: In einer einzigen Partie am Freitagabend (20 Uhr) zu Hause im Sportpark gegen den FC Posavina München entscheidet sich, ob Neurieds U23 in der Kreisklasse bleibt oder in die A-Klasse muss.

Ursprünglich war das Duell für Samstag angesetzt gewesen, die beiden Kontrahenten einigten sich jedoch auf eine Spielverlegung. „Auf beiden Seiten fahren manche da schon in den Urlaub oder müssen arbeiten. So ist es für beide am besten und am fairsten“, erklärt Schöttl.