Matej Stefl (Nummer 10), Petr Prucha (Mitte) und Martin Suchy (rechts) sind seit zwei Jahren absolute Stützen beim SV Bischofsmais. – Foto: Harry Rindler

Vor Relegations-Kracher: Bischofsmais bindet seine drei Tschechen Matej Stefl, Martin Suchy und Petr Prucha bleiben dem Straubinger Kreisliga-Vizemeister bis 2026 erhalten Verlinkte Inhalte KL Straubing Bischofsmais Petr Průcha Matej Stefl Martin Suchy

Am Freitag steht für den SV Bischofsmais ein historisches Match an: im Zwieseler Jahnstadion kämpft die Eder-Elf gegen den Nachbarn TSV Regen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Zuvor kann der Vizemeister der Kreisliga Straubing aber noch eine frohe Botschaft verkünden: die drei tschechischen Gastspieler Matej Stefl (26), Martin Suchy (26) und Petr Prucha (27) werden auch in der kommenden Saison im SVB-Trikot auflaufen.

"Wir sind sehr glücklich, dass alle drei - trotz zahlreicher lukrativer Angebote - weiterhin bei uns bleiben. Die Jungs sind sowohl auf als auch neben dem Platz eine echte Bereicherung für den Verein", frohlockt Spielertrainer Marco Eder. Offensivmann Stefl kann seit seiner Verpflichtung im Sommer 2023 eine herausragende Bilanz vorweisen. In bislang 44 Partien erzielte er 36 Treffer und bereitete 21 weitere vor. Mit 22 Einschüssen sicherte er sich in der abgelaufenen Spielzeit die Torjägerkrone der Kreisliga Straubing. "Matej hat in dieser Saison die Torjägerkanone geholt, ist ein toller 1-vs-1-Spieler und bei Standards sehr stark. Martin ist unser Mittelfeldmotor und nicht mehr aus unserem Spiel wegzudenken. Er ist unermüdlich im Spielaufbau und in der Defensivarbeit und kommt immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor", hat Spielercoach Eder nur lobende Worte für das Duo Stefl/Suchy übrig.





22 Mal ließ Matej Stefl die Kugel im gegnerischen Netz zappeln und holte sich damit die Torjägerkrone der Kreisliga Straubing. – Foto: Harry Rindler