Vor Relegation: Sieben-Tore-Talent des FC Burgsolms spricht

Angriff auf die Fußball-Hessenliga: Ben Zint (am Ball) und die A-Junioren des FC Burgsolms setzen zum großen Wurf an. © Jenniver Röczey

Solms-Burgsolms. Das Leben ist eine einzige Prüfung. Ben Zint kann ein Lied davon singen. Am Mittwoch (Mathematik) und Donnerstag (Geschichte) bestand der Schüler der Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar seine letzten Prüfungen und hat nun das Abitur in der Tasche. Der sportliche Höhepunkt könnte am Sonntag um 15 Uhr folgen.