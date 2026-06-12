 2026-06-12T06:52:44.557Z

Relegation

Vor Relegation: Sieben-Tore-Talent des FC Burgsolms spricht

Teaser RELEGATION HL A-JUNIOREN: +++ Erst Abitur, dann Hessenliga-Relegation: A-Jugend-Fußballer Ben Zint, der zuletzt sieben Treffer in einem Spiel erzielt hat, erlebt eine aufregende Woche. Nun wartet Darmstadt +++

von Redaktion · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser
Angriff auf die Fußball-Hessenliga: Ben Zint (am Ball) und die A-Junioren des FC Burgsolms setzen zum großen Wurf an. © Jenniver Röczey
Angriff auf die Fußball-Hessenliga: Ben Zint (am Ball) und die A-Junioren des FC Burgsolms setzen zum großen Wurf an. © Jenniver Röczey

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Solms-Burgsolms. Das Leben ist eine einzige Prüfung. Ben Zint kann ein Lied davon singen. Am Mittwoch (Mathematik) und Donnerstag (Geschichte) bestand der Schüler der Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar seine letzten Prüfungen und hat nun das Abitur in der Tasche. Der sportliche Höhepunkt könnte am Sonntag um 15 Uhr folgen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.