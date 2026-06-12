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Relegation
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Vor Relegation: Sieben-Tore-Talent des FC Burgsolms spricht
Teaser RELEGATION HL A-JUNIOREN: +++ Erst Abitur, dann Hessenliga-Relegation: A-Jugend-Fußballer Ben Zint, der zuletzt sieben Treffer in einem Spiel erzielt hat, erlebt eine aufregende Woche. Nun wartet Darmstadt +++
Solms-Burgsolms. Das Leben ist eine einzige Prüfung. Ben Zint kann ein Lied davon singen. Am Mittwoch (Mathematik) und Donnerstag (Geschichte) bestand der Schüler der Theodor-Heuss-Schule in Wetzlar seine letzten Prüfungen und hat nun das Abitur in der Tasche. Der sportliche Höhepunkt könnte am Sonntag um 15 Uhr folgen.