Vor Regionalliga-Test: Oberligist spielt nur unentschieden

Die Young Boys Reutlingen haben ihren zweiten Test der Vorbereitung mit einem 1:1 gegen den TSV Bernhausen beendet. Nach dem knappen 2:3 bei den Stuttgarter Kickers blieb der Oberliga-Aufsteiger auch gegen ein Landesliga-Spitzenteam gefordert und bekam weitere Hinweise auf seinen Stand vor dem nächsten schweren Prüfstein in Illertissen am Sonntag.
Für Trainer Volker Grimminger war dieses Spiel vermutlich aufschlussreicher, als es ein klarer Sieg gewesen wäre. Gegen Bernhausen, ein Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mussten die Young Boys eine andere Rolle annehmen als noch in Degerloch. Dort ging es gegen einen Regionalligisten vor allem um Mut, Widerstand und Entlastung. Nun war Reutlingen stärker gefordert, selbst Ordnung, Geduld und Spielkontrolle zu entwickeln.
Dass daraus am Ende nur ein Remis wurde, ist in dieser Phase kein Rückschlag. Es ist vielmehr ein Hinweis darauf, dass der historische Aufsteiger noch an jener Selbstverständlichkeit arbeitet, die in der Oberliga notwendig sein wird. Bernhausen ging in der 66. Minute in Führung, Reutlingen antwortete nur zwei Minuten später. Gerade diese schnelle Reaktion dürfte Grimminger gefallen haben. Sie zeigte, dass seine Mannschaft nach einem Gegentor nicht ins Grübeln gerät, sondern unmittelbar eine Antwort sucht.
Nach dem Aufstieg als Meister der Verbandsliga Württemberg befindet sich der Klub weiterhin in einem Übergang. Viele neue Spieler müssen Rollen finden, Automatismen brauchen Zeit, und die Balance zwischen Aufstiegseuphorie und neuer Ernsthaftigkeit ist nicht über Nacht hergestellt. Solche Testspiele helfen, weil sie Schwächen sichtbar machen, ohne sie gleich zu bestrafen wie ein Punktspiel.
Der nächste Vergleich wird noch anspruchsvoller. Am Sonntag reisen die Young Boys zum FV Illertissen, einem seit Jahren etablierten Regionalligisten, der zuletzt Vierter in Bayern wurde. Nach Kickers und Bernhausen folgt damit der nächste Maßstab. Reutlingen sammelt in diesem Sommer keine bequemen Gegner, sondern Erfahrungen. Genau das passt zu einem Aufsteiger, der in der Oberliga nicht nur ankommen, sondern bestehen will.