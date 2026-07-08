Vor Regionalliga-Test: Oberligist spielt nur unentschieden

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Die Young Boys Reutlingen haben ihren zweiten Test der Vorbereitung mit einem 1:1 gegen den TSV Bernhausen beendet. Nach dem knappen 2:3 bei den Stuttgarter Kickers blieb der Oberliga-Aufsteiger auch gegen ein Landesliga-Spitzenteam gefordert und bekam weitere Hinweise auf seinen Stand vor dem nächsten schweren Prüfstein in Illertissen am Sonntag.

Für Trainer Volker Grimminger war dieses Spiel vermutlich aufschlussreicher, als es ein klarer Sieg gewesen wäre. Gegen Bernhausen, ein Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mussten die Young Boys eine andere Rolle annehmen als noch in Degerloch. Dort ging es gegen einen Regionalligisten vor allem um Mut, Widerstand und Entlastung. Nun war Reutlingen stärker gefordert, selbst Ordnung, Geduld und Spielkontrolle zu entwickeln.

Dass daraus am Ende nur ein Remis wurde, ist in dieser Phase kein Rückschlag. Es ist vielmehr ein Hinweis darauf, dass der historische Aufsteiger noch an jener Selbstverständlichkeit arbeitet, die in der Oberliga notwendig sein wird. Bernhausen ging in der 66. Minute in Führung, Reutlingen antwortete nur zwei Minuten später. Gerade diese schnelle Reaktion dürfte Grimminger gefallen haben. Sie zeigte, dass seine Mannschaft nach einem Gegentor nicht ins Grübeln gerät, sondern unmittelbar eine Antwort sucht.