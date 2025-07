Vor Regionalliga-Start: FFC Wacker München verabschiedet Trainerin Korkmaz

Çağla Korkmaz verlässt den FFC Wacker München vor Saisonstart in der Regionalliga Süd. Die Trainerin will im internationalen Profifußball angreifen.

Für den FFC Wacker München stand Korkmaz in der dritthöchsten Spielklasse der Frauen 96 Mal als Cheftrainerin am Seitenrand – und blieb dabei 73 Mal ungeschlagen. Dazu gewann sie mit ihrer Mannschaft 2022 und 2023 den bayerischen Verbandspokal. Zweimal erreichte Korkmaz zudem die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Auch in diesem Jahr führte Korkmaz Wacker ins Verbandspokal-Finale . Dort unterlag ihre Elf der SpVgg Greuther Fürth schließlich mit 2:5.

Korkmaz geht den nächsten Karriereschritt in den Profifußball

Auch Korkmaz richtet sich zum Abschied an den Verein: „Ich bin sehr dankbar für diese intensiven und lehrreichen Jahre bei Wacker. Der Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, zu wachsen – als Trainerin und als Mensch. Gemeinsam mit dem Team, dem Staff und dem gesamten Umfeld haben wir nicht nur sportliche, sondern auch zwischenmenschliche Erfolge gefeiert. Jetzt ist es für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen – aber ein Stück meines Herzens wird immer an der Wackersberger Straße bleiben.“

Wohin es für Korkmaz in der Zukunft geht, soll demnächst öffentlich gemacht werden. Wer auf die Erfolgstrainerin beim FFC folgt, soll ebenfalls zeitnah bekanntgegeben werden. Das neue Trainerteam habe die Arbeit mit der Mannschaft bereits aufgenommen, so der Verein. Bis zum Saisonstart hat das Team noch Zeit, sich an das neue Trainerteam zu gewöhnen. Der Startschuss erfolgt am 24. August gegen den FSV Hessen Wetzlar. (sw/pm)