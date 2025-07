Vor Preussen Testspiel: Blau-Weiß 90 holt sich Tempo

Die Karriere von Mohamed Saloun Touré beginnt mit zwei Einsätzen für den Berliner AK in der Regionalliga Nordost, bevor er 2014/15 zu TeBe in die Berlin-Liga wechselt. Von 2015 bis 2018 spielt er durchgehend für Hertha 06 in der NOFV-Oberliga Nord und kommt in dieser Zeit auf insgesamt 61 Spiele, in denen er 8 Tore erzielt und 9 Assists beisteuert. Zur Saison 2018/19 schließt er sich zunächst Berlin Türkspor an, wechselt innerhalb derselben Spielzeit jedoch zum BSC Süd in die Oberliga, wo er 11 Spiele absolviert. In den beiden darauffolgenden Jahren bleibt er bei Berlin Türkspor in der Berlin-Liga aktiv und kommt dort auf weitere 25 Einsätze. Zur Saison 2021/22 wechselt der 29-jährige zum Berlinligisten Hilalspor. Danach folgt ein Engagement beim SV Sparta: In der Berlin-Liga 2022/23 erzielt er 10 Tore und liefert 15 Assists in 26 Spielen. In der Oberliga-Saison 2023/24 folgen 6 Tore und 12 Vorlagen in 25 Einsätzen. 2024/25 steht er beim BFC Preussen unter Vertrag und kommt in der Oberliga auf 23 Einsätze, 3 Tore und 4 Assists