Vor Pokalfinale: GSV Moers ist sauer auf den Verband

Der Sportliche Leiter ist mächtig verstimmt: „Der Verband ist nicht bereit, das Halbfinale zu verschieben. Das hat doch nichts mehr mit einem fairen Wettbewerb zutun.“ Stand jetzt, spielen die GSV-Frauen am 21. April ab 11 Uhr auf der Sportanlage Filder Benden um den Kreispokal und ab 13.30 Uhr in Solingen um den Einzug ins FVN-Pokalfinale.

Zwei Teams müssen her

Auch Coach Eckart Schuster kann nicht nachvollziehen, warum sich kein Alternativtermin finden lässt. Ohnehin stehe ihm an dem Feiertag nicht der komplette Niederrheinliga-Kader zur Verfügung. Die Mannschaft aufzuteilen, sei also nicht möglich. Geplant ist, dass in Solingen der Kader mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga kickt, aufgefüllt wird. Im Pokalfinale in Moers tritt dann eine gemischte Truppe aus Kreisliga-Spielerinnen und U17-Fußballerinnen an.

Das erhöht natürlich die Chancen der SG Borth/Wesel, die Trophäe zu gewinnen. Trainer Sascha Corney liegen Zusagen von 18 Spielerinnen vor. Auch seine Mannschaft kämpft in der Kreisliga um Punkte, liegt in der Gruppe 5 auf Rang drei. Der GSV Moers II spielt in der Gruppe 6 und ist dort Siebter. Der Einzug in den Niederrheinpokal bleibt dem Corney-Team übrigens verwehrt. Spielgemeinschaften dürfen in dem Wettbewerb nicht mitspielen.