Vor Pokalauftakt: SpVg-Leistungsträger Winking und Bosnjak fraglich

Nach einer langen Vorbereitung startet die SpVg Schonnebeck am Wochenende in das Pflichtspielprogramm, wenn es in der ersten Runde des Niederrheinpokals auswärts zu Bezirksligist SSV Grefrath geht. Für die Elf von Chefcoach Dirk Tönnies ist es neben dem ersten Pflichtspielauftritt zugleich die Generalprobe vor dem Auftakt in die neue Oberliga-Spielzeit, in der die Schwalben nach zwei Vizemeisterschaften in Serie erneut den Regionalliga-Aufstieg anpeilen wollen. Vor dem Duell in Grefrath äußert sich Tönnies zum zwei Klassen tiefer spielenden Gegner und rechnet mit einer unangenehmen Aufgabe.

Mit dem Pokalauftritt gegen Grefrath geht für die SpVg Schonnebeck die Sommer-Vorbereitung zu Ende, neben einer erfolgreichen Teilnahme am Stimberg Cup gab es auch klare Niederlagen gegen die Profi-Reserven des VfL Bochum und SC Preußen Münster. Jüngst konnten die Grün-Weißen allerdings allen voran offensiv wieder glänzen:

Nach dem 9:4-Torfestival über Arminia Bielfeld II gewannen die Schwalben gegen Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard am Dienstag klar mit 5:1. Wie Tönnies im Gespräch mit FuPa Niederrhein klarstellt, sei defensiv zwar noch nicht alles ideal gelaufen, dennoch aber aus den beiden jüngsten Testspielen einiges an Selbstvertrauen für das Pokalduell in Grefrath mitzunehmen.

Tönnies: „Nehmen Grefrath zu 100 Prozent ernst“

Die Favoritenrolle vor dem Pokalduell am Sonntag ist klar verteilt, während die SpVg Schonnebeck auch in der kommenden Oberliga-Spielzeit als einer der Titelfavoriten gilt, zählt der SSV Grefrath als ambitionierter Bezirksligist. Nach dem frühen Ausscheiden im Vorjahr, als die Pokalreise der SpVg nach der 1:3-Niederlage gegen Ligarivale Ratingen 04/19 bereits in der 2. Runde beendet war, wollen die Schwalben nun erneut angreifen: „Das Spiel gegen Ratingen letztes Jahr verlief auf Augenhöhe, am Ende hat es für uns gegen einen damals noch ungeschlagenen Gegner nicht gereicht. Wir nehmen den Wettbewerb sehr ernst und wollen natürlich so weit wie möglich kommen“, bekräftigt der Übungsleiter, weiß aber auch: „Für was es am Ende reicht, hängt natürlich auch mit dem Losglück zusammen.“

Rückblickend auf die abgeschlossene Sommer-Vorbereitung erkennt der 51-jährige Chefcoach, der bereits seit der Saison 2009/10 an der Seitenlinie der SpVg steht, insbesondere anhand der jüngsten Auftritte eine positive Entwicklung der Mannschaft: „Die Entwicklung ist noch nicht ganz abgeschlossen, man sieht aber, dass ein Rädchen so langsam in das andere greift. Das erklären auch die hohen Siege, die natürlich Selbstvertrauen geben. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung“, schlussfolgert Tönnies.

An den zuletzt starken Leistungen wollen die Grün-Weißen nun auch am Wochenende anknüpfen, den unterklassigen Gegner aus Grefrath gilt es dabei in keinster Weise zu unterschätzen, wie der Übungseiter anführt: „Grefrath ist ein guter Bezirksligist, sie haben mit Alexander Tamm zudem einen erfahrenen Trainer. Wir müssen uns auf einen defensiven Gegner einstellen, im Prinzip ist es für uns wie ein Meisterschaftsspiel. Wir werden mit der Topelf starten und den Gegner zu 100 Prozent ernst nehmen“, betont Tönnies.

Einsatz von Bosnjak und Winking fraglich

Wie bereits erwähnt wird die SpVg Schonnebeck am Sonntag in Grefrath mit der besten verfügbaren Elf in die Partie gehen, inwiefern Stürmer-Zugang Niko Bosnjak und Defensiv-Stratege Tim Winking dieser Elf am Wochenende angehören werden, steht zu jetzigem Zeitpunkt noch in den Sternen. Beide fehlten zuletzt krankheitsbedingt im Mannschaftstraining, ob ein Einsatz in Grefrath möglich ist, werden die nächsten Tage zeigen. In jedem Fall ausfallen werden neben Youngster Henri Kvesa auch die beiden Neuverpflichtungen Malik Timmerberg und Tim Ulrich, die allesamt verletzungsbedingt vorerst nicht zur Verfügung stehen.