Vor Partie gegen MTV: Absagen, Sperren und Ausfälle schwächen den BCF

Nur die Hälfte des Wolfratshauser Kaders ist momentan verfügbar. Coach Lulzim Kuqi hadert vor dem Auswärtsspiel beim MTV München mit der schwierigen Personalsituation.
In der kommenden Saison wird der BCF Wolfratshausen auf Kreisebene Fußball spielen. Darüber sind sich eigentlich alle einig. Für Klub und Mannschaft freilich eine ungute Situation, müssen sie doch neun weitere Pflichtspiele ohne haltbare Perspektive abspulen. Sich damit zu motivieren, dass rechnerisch das Unabwendbare womöglich doch noch zu umgehen ist, bleibt den Farchetern als Mini-Strohhalm. Aber auch diese Sichtweise wird sich rasch erledigen: Vorige Woche haben sämtliche Konkurrenten im Tabellenkeller gepunktet. Bei 13 Zählern Rückstand auf den untersten Relegationsplatz müsste der Ballclub mindestens fünf Begegnungen für sich ziehen, bei gleichzeitigem Stillstand aller anderer Teams. Derlei Gleichungen werden nicht aufgehen, sind nicht mehr als überflüssige Rechnerei.
Das ist Wahnsinn
BCF-Coach Lulzim Kuqi ärgert sich über die Rotsperre von Pedro Sumba
Was die Wolfratshauser aber können: Sich anständig aus der Bezirksliga verabschieden. Mit besseren Resultaten als zuletzt oder gar mal wieder mit einem Sieg. Es wäre erst der zweite im laufenden Bewerb. Herausforderer an diesem Wochenende ist der MTV 1879 München. Zu ungewohnten „lunch-time“, am Samstagmittag um 12 Uhr, tritt der BCF an der Münchner Werdenfelsstraße an. Doch einmal mehr hadert Lulzim Kuqi mit der Gemengelage, denn es mangelt schlicht an Personal: „Die Situation macht die Sache nicht einfacher.“ Der Coach würde nur zu gerne die Spiele „endlich mit besserem Kader“ angehen („Dann würden die Spiele auch anders laufen“). Damit meint Kuqi gar nicht mal unbedingt den Ausgang, aber seine Elf wäre nicht ausnahmslos zur Reaktion gezwungen.
Aber das bleibt weiterhin ein Wunschgedanke. Von den 24 Akteuren, die laut Liste dem Kader angehören, ist derzeit rund die Hälfte erreichbar. Und das mit wechselnden Protagonisten. Vorige Woche zog sich Dominik Podunavac eine Zerrung in der Leiste zu – Ausfallzeit: rund sechs Wochen. „So geht uns noch mehr Kreativität ab“, bedauert der Coach. Pedro Sumba wurde trotz ungeklärtem Grund für seine Hinausstellung gegen Deisenhofen für satte vier Spiele gesperrt. „Das ist Wahnsinn“, ärgert sich der 46-Jährige über das Sportgericht. Hinzu kommen die bekannten Altlasten bei den Verletzten. „Ist einfach bitter, und so wird es natürlich schwer“, stellt Kuqi fest. Kleiner Lichtblick: Neuzugang Daniel Sangermano, der unter anderem im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching ausgebildet wurde, gibt sein Debüt für den BCF.