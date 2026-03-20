Vor Partie gegen MTV: Absagen, Sperren und Ausfälle schwächen den BCF

Anständig aus der Affäre ziehen wollen sich die Farcheter um Armin Kuqi (am Ball) beim Match in München. – Foto: Hans Lippert

Nur die Hälfte des Wolfratshauser Kaders ist momentan verfügbar. Coach Lulzim Kuqi hadert vor dem Auswärtsspiel beim MTV München mit der schwierigen Personalsituation.

In der kommenden Saison wird der BCF Wolfratshausen auf Kreisebene Fußball spielen. Darüber sind sich eigentlich alle einig. Für Klub und Mannschaft freilich eine ungute Situation, müssen sie doch neun weitere Pflichtspiele ohne haltbare Perspektive abspulen. Sich damit zu motivieren, dass rechnerisch das Unabwendbare womöglich doch noch zu umgehen ist, bleibt den Farchetern als Mini-Strohhalm. Aber auch diese Sichtweise wird sich rasch erledigen: Vorige Woche haben sämtliche Konkurrenten im Tabellenkeller gepunktet. Bei 13 Zählern Rückstand auf den untersten Relegationsplatz müsste der Ballclub mindestens fünf Begegnungen für sich ziehen, bei gleichzeitigem Stillstand aller anderer Teams. Derlei Gleichungen werden nicht aufgehen, sind nicht mehr als überflüssige Rechnerei.

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