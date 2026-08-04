Vor Neustart in der Kreisliga – SV Ohlstadt überzeugt in Testspielen

Jubel auf Ohlstädter Seite: Maxi Schwinghammer (ab 2.v.l.) und Bernhard Kurz feiern das 2:0, während Lucas Stegemann und seine Uffinger den Gegentreffer verdauen müssen. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Gefallen fand Geiger vor allem am Umgang mit viel Ballbesitz. „Wir haben gut verlagert“, lobte der SVO-Coach. Als Schwachstelle machte er jedoch die Schnittstellen im Zentrum aus. Dort funktionierte der Plan der Gäste, das Spiel des Gegners auf die Außenbahnen zu lenken, nicht immer wie gewünscht.

Gegen unterklassige Teams lässt der SV Ohlstadt derzeit nichts anbrennen. Nach den Niederlagen bei den Bezirksligisten TuS Holzkirchen (0:2) und SV Waldperlach (1:6) nähert sich die Mannschaft von Toni Geiger allmählich der Wettkampfform für den in anderthalb Wochen beginnenden Kreisligasaisonstart. Dem 3:0-Erfolg beim TSV Peißenberg ließ sie ein nicht minder deutliches 4:0 gegen den SV Uffing folgen – beide Gegner stammen aus der Kreisklasse 3. „Mehr Leute da, dementsprechend sind die Positionen besser besetzt“, sieht Geiger dem Ende der Urlaubszeit positiv entgegen. Dadurch lassen sich die Trainingseinheiten inhaltlich deutlich besser gestalten als in den vergangenen Wochen. „Wir sind jetzt definitiv weiter.“

Dennoch zeigte sich Geiger aufgrund „vieler guter Rückschlüsse“ mit dem Leistungsstand seiner Mannschaft zufrieden. Kurzzeitig sorgte lediglich Korbinian Vogt für Aufregung, als er sich an sein Knie fasste, das bereits einen Kreuzbandriss durchgemacht hatte. Vorsichtshalber wurde der Defensivspieler ausgewechselt. Eine erneute schwere Verletzung dürfte sich nach aktuellem Stand jedoch nicht bestätigen.

Auch für den SVU war die Partie eine wichtige Standortbestimmung. Nach den Siegen in Bernbeuren und Finning sollte der Test am Borschet vor allem Aufschluss über „Taktik und Kondition“ geben, wie Trainer Sebastian Graf erklärte. Vor allem im ersten Durchgang habe seine Mannschaft „defensiv unser Spiel gut durchgebracht“. Gleichzeitig war die Partie aber auch Anschauungsunterricht hinsichtlich des Niveaus in einer höheren Liga. „Jeder hat verstanden, wie anders die Intensität eine Liga höher ist.“ Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Uffingern die Kräfte, wodurch der SVO die Räume für den deutlichen Erfolg nutzte. „0:4 klingt nicht schön, war aber aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung“, fasste Graf zusammen.