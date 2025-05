Der TSV Bad Abbach darf die Schale „Oberpfalzmeister 2024/25“ in Empfang nehmen. – Foto: Verein

Vor Minuskulisse in Rieden: Bad Abbach ist Oberpfalzmeister Simon Hecht und Tim Poschenrieder schießen den TSV zum verdienten Sieg im Duell der beiden Bezirksligameister

Der TSV Bad Abbach krönt eine grandiose Saison mit dem Titel des Oberpfalzmeisters 2025. Im Vergleich der beiden Bezirksliga-Champions setzte sich das Gefolge von Trainer Sepp Schuderer am Dienstagabend verdientermaßen mit 2:0 (1:0) gegen den SV Etzenricht durch. Damit geht der Titel wie im Vorjahr (Sieger FC Kosova Regensburg) an den Meister der Süd-Staffel. Enttäuschend war dieses Mal der Zuschauerzuspruch. Sicherlich auch den parallel stattfindenden Relegationsspielen geschuldet, fanden offiziell lediglich 79 Zuschauer den Weg zum schmucken Sportgelände in Rieden. Für die Abbacher Tore zeichneten Simon Hecht (23.) nach einem feinen Spielzug und Tim Poschenrieder (88.) per Kopf verantwortlich. Der Etzenrichter Elf war anzumerken, dass acht Spieler fehlten – darunter mehrere Offensivkräfte. So oder so: Die beiden Bezirksliga-Meister und zukünftigen Landesligisten haben eine fantastische Saison gespielt und dürfen nun erstmal die wohlverdiente Sommerpause genießen.

„Ein verdienter Sieg. Wir waren dem Gegner heute in allen Belangen überlegen. Das Ergebnis hätte gut und gerne auch um ein, zwei Tore höher ausfallen können, aber bleiben wir mal auf dem Boden. Wir freuen uns über den Gewinn der Oberpfalzmeisterschaft, das Spiel hätte mehr Zuschauer verdient gehabt“, sagte Bad Abbachs Trainer Sepp Schuderer kurz nach Spielende.









„In der ersten Halbzeit war noch einigermaßen Tempo drin. Bad Abbach erzielte durch einen schönen Spielzug das 1:0. Deren Pausenführung ging völlig in Ordnung, weil sie einen Tick reifer im Spiel waren. Im zweiten Durchgang hatten wir viel Ballbesitz, ohne aber groß Chancen zu kreieren. Man hat gemerkt, dass bei uns gerade im Offensivbereich viele Spieler fehlten. Kurz vor Schluss bekamen wir durch einen Kopfball aus dem Gestöber das 0:2. Das war nicht unser wichtigstes Spiel in diesem Jahr, das können wir verkraften. Wir haben alles erreicht was wir wollten. Glückwunsch an Bad Abbach“, fasste Etzenrichts Spielercoach Andy Wendl zusammen.