Vor Ligastart: TSV Trittau empfängt SC Schwarzenbek Verbandsligist Süd Schleswig-Holstein testet gegen Bezirksligisten aus Hamburg. von Isaija Zecevic · Heute, 03:00 Uhr · 0 Leser

Ein weiteres Testspiel steht für den TSV Trittau auf dem Programm - und damit das letzte vorm Ligastart. – Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Trittau aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein bestreitet am Sonntag ein Testspiel gegen den SC Schwarzenbek aus der Bezirksliga Hamburg West. Anstoß ist um 14:00 Uhr.

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Für den TSV Trittau ist es ein weiterer Schritt in der Vorbereitung. Nach intensiven Trainingseinheiten und ersten Testpartien will die Mannschaft Abläufe festigen und die Form überprüfen. Der SC Schwarzenbek reist als Bezirksligist an und bringt einen Gegner mit, der den Trittauern in Sachen Tempo und Einsatz alles abverlangen dürfte. Gerade solche Spiele sind für den TSV wichtig, um die Belastung aus der Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Das Duell bietet den Zuschauern auf jeden Fall einen spannenden Vergleich zweier ambitionierter Teams. Der TSV Trittau will sich natürlich gegen den SC Schwarzenbek behaupten und Selbstvertrauen für die kommenden Pflichtaufgaben sammeln. Ob das klappen wird? Nach Abpfiff sind wir schlauer. Vor Ort können Fans übrigens per Liveticker die Daheimgebliebenen live mitnehmen – schon das Melden der Tore reicht aus; dafür gibt es sogar 10 Punkte für das Prämiensystem im Shop.

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