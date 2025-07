Vor Ligaauftakt: RWE-Coach Koschinat schwärmt von Youngster Swakjowski

Rot-Weiß Essen befindet sich knapp eine Woche vom Saisonauftakt in der 3. Liga entfernt. Für die Elf von Trainer Uwe Koschinat geht es zuvor noch in den Test bei Bundesligist FC Augsburg, ehe am 01. August im Heimspiel gegen TSV 1860 München erstmals wieder der Ball in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands rollt. In Sachen Konkurrenzkampf zeichnet sich insbesondere im zentralen Mittelfeld ein hartes Duell ab: Neben Vize-Kapitän Klaus Gjasula und SC Preußen Münster-Zugang Luca Bazzoli befindet sich der junge Gianluca Swajkowski in Lauerstellung. Letzterer wurde jüngst von Trainer Koschinat im Gespräch mit dem RevierSport hochgelobt.

Seinen ersten Einsatz für das Profi-Team von Rot-Weiss Essen feierte der 20-jährige Gianluca Swajkowski in der ersten Runde des Niederrheinpokals in der vergangenen Saison: Gegen Bezirksligist SpVgg Sterkrade 06/07 durfte das vielversprechende Talent über die vollen 90 Minuten ran. Anschließend folgten zwei weitere Einsätze im Pokal, ehe am 21. Dezember des vergangenen Jahres der erste 3.Liga-Einsatz des Youngsters erfolgte. Und diesen wird Swajkowski wohl so schnell nicht mehr vergessen: Gegen die Reserve des VfB Stuttgart gelang ihm binnen 15 Minuten Einsatzzeit gleich sein erster Profitor. Im späteren Saisonverlauf sprangen dann noch vier weitere Kurzeinsätze herum - in der kommenden Spielzeit gilt Swajkowski als Herausforderer im Mittelfeld.

In der Vorsaison war das defensive Mittelfeld beim späteren Niederrheinpokalsieger neben Stammkraft Ahmet Arslan zumeist dem Bundesliga-erfahrenen Gjasula vorbehalten, in den Testauftritten zur anstehenden Saison hat sich zudem Neuverpflichtung Luca Bazzoli für einen Stammplatz empfohlen. Für das junge Eigengewächs Swajkowski nicht die besten Voraussichten auf mehr Einsatzzeit, dennoch stärkt ihm Trainer Koschinat nun den Rücken: „Man kann ihm bei seiner Entwicklung täglich zusehen. Der steht den Jungs in nichts mehr nach“, lobt Koschinat den 20-jährigen Youngster nach dem 5:2 Testspiel-Sieg gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg.

Zwar musste sich Swajkowski auch im Test gegen den höherklassigen Kontrahenten hinten anstellen und zunächst von der Bank aus zusehen, dennoch weiß Koschinat um die Qualitäten seines Akteurs: „Es wird eine wichtige Aufgabe für mich sein, ihm immer wieder Minuten zu geben, weil er es hervorragend macht, weil er das Spiel versteht und weil er sich physisch unheimlich entwickelt hat. Man sieht in jeder Spielkonstellation, dass er auf demselben Niveau wie die anderen beiden spielt“, wird der Chefcoach deutlich. Hinzu kommt, dass im Test gegen Magdeburg Zugang Bazzoli als Innenverteidiger in der Dreierkette auflief. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Strajkowski einzig Gjasula vor sich hat, sollte Koschinat Bazolli auch in Zukunft in der Innenverteidigung bevorzugen.

Hammer-Los im DFB-Pokal

Nachdem die RWE am 01. August im Heimspiel gegen den TSV 1860 München in die neue Drittliga-Spielzeit startet, wartet am zweiten Spieltag das Auswärtsduell bei Mitaufsteiger TSV Havelse. Eineinhalb Wochen darauf geht es dann in die Pokalwoche, mit zwei Spielen, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Während am 18. August in der ersten Runde des DFB-Pokals niemand geringeres als Borussia Dortmund ins Standion an der Hafenstraße kommt, gastieren die Rot-Weißen zwei Tage später im Niederrheinpokal bei Bezirksligist SV Solingen 08/10.