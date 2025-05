Vor Liga zwei gibt’s noch ein Finale

Es ist geschafft. Die Fußballerinnen des VfR Warbeyen können einen Haken hinter die Saison in der Regionalliga machen. Mit einer 1:3 (0:3)-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach II verabschiedete sich der Meister am Sonntag in Richtung Zweite Bundesliga. Ein letztes Mal musste Trainer Sandro Scuderi aus den hinlänglich bekannten Gründen improvisieren. Gerade einmal zwölf Spielerinnen standen für das letzte Saisonspiel zur Verfügung. Und die Warbeyener Rumpftruppe schlug sich wacker.

Zwar war bereits zur Halbzeit beim Stand von 0:3 jegliche Spannung aus der Partie gewichen. Doch die Gäste um Kapitänin Moisa Verkuijl ließen in Durchgang zwei nicht locker und betrieben erfolgreich Schadensbegrenzung. Die Niederländerin erzielte in der 68. Minute den Treffer zum 1:3-Endstand – die letzte Pointe einer in vielerlei Hinsicht einmaligen Spielzeit.

Auch mit der Art und Weise, wie sich die verbliebenen Spielerinnen zum Schluss präsentierten, ist Scuderi höchst zufrieden. „In Mönchengladbach sind wir mit fünf angeschlagenen Spielerinnen und zwei B-Juniorinnen in die Partie gegangen. Wir wollten verletzungsfrei durch die Partie kommen und eine ordentliche Leistung zeigen. Das ist uns gelungen“, so Scuderi.

In der Anfangsphase hätte der VfR Warbeyen sogar in Führung gehen können. Die Gäste konterten einige Male gefährlich. Aida Manoukian hatte gleich zweimal das 1:0 auf dem Fuß. Stattdessen brachte Helen Klos die Borussia per Distanzschuss in Führung (24.). In der 38. Minute tat Anna Hamers es ihr nach und stellte auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit war es dann ausgerechnet die künftige Warbeyenerin Greta Oerding, die zum 3:0 abstaubte. Weil die Konkurrenz aus Bielefeld und Köln parallel Federn ließ, sicherte sich die Borussia am Ende sogar die Vizemeisterschaft. Der VfR Warbeyen konzentriert jetzt noch auf das Endspiel um den Niederrheinpokal. Am Sonntag, 1. Juni, ist der künftige Zweitligist ab 12 Uhr beim Landesligisten TSV Solingen gefordert. „Wir freuen uns sehr darauf. Die Spielerinnen haben jetzt eine Woche frei. Danach bereiten wir uns auf das Finale vor“, so Scuderi.