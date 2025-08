Vor Landesliga-Auftakt: Rellinghausen mit unangenehmem Pokalgegner

Seit der Spielzeit 2007/2008 geht der ESC Rellinghausen ununterbrochen in der Landesliga an den Start, auch in der kommenden Saison spielt die Elf von Chefcoach Sascha Behnke in der Landesliga, Gruppe 2. Der Übungsleiter, der bereits seit 2018 das Traineramt in Rellinghausen innehat und folglich in seine achte Spielzeit mit den 06ern geht, will nach dem starken fünften Tabellenrang in der Vorsaison erneut oben mitmischen. Vor dem Ligastart trifft die Behnke-Elf im Niederrheinpokal auf Landesligist TuRU Düsseldorf, der aus Sicht des Cheftrainers nicht gerade das Wunschlos darstellt.

Für den ESC Rellinghausen geht am Wochenende eine lange Vorbereitung zu Ende, wenn der Vorjahres-Fünfte in der ersten Pokalrunde auf den gleichklassigen TuRu Düsseldorf trifft. Nachdem der ESC Anfang Juli zunächst am Frohnhausener Sport Duwe Cup teilgenommen und anschließend, neben einigen Testauftritten, beim Essener Preußen Cup einen ordentlichen dritten Platz einräumte, empfängt die Behnke-Elf am Sonntag die Gäste aus Düsseldorf zum Pokalkracher. Aus Sicht des erfahrenen Übungsleiters bei Weitem keine leichte Aufgabe, wie der 46-Jährige gegenüber dem RevierSport hervorhebt.

Durch einen 2:0-Finalerfolg über Landesliga-Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg im Kreispokal Essen setzte sich der ESC Rellinghausen Ende der vergangenen Saison die Krone auf und qualifizierte sich zugleich für den Niederrheinpokal. Wie die Losung vor einigen Wochen hervorbrachte, treffen die Essener in der ersten Runde am Wochenende auf den gleichklassigen TuRU Düsseldorf, der für Cheftrainer Sascha Behnke nicht gerade den optimalen Gegner darstellt: „Das ist nicht unbedingt das Los, was man sich wünscht“, stellt der Übungsleiter mit Blick auf die Qualität des Gegners klar, schließlich dürfte dieser einiges an Gegenwehr liefern.

Zwar trifft der ESC mit dem Düsseldorfer Kontrahenten auf einen unangenehmen Gegner, dennoch dürfte sich Chefcoach Behnke insbesondere auf das Debüt zweier Neuverpflichtungen freuen: Neben Defensiv-Akteur Kamil Poznanski (ETB SW Essen) steht auch Spielmacher Calvin Minewitsch (SpVg Schonnebeck) vor seinem ersten Einsatz für Rellinghausen. Während Behnke im Pokalspiel am Sonntag auf die beiden Oberliga-Zugänge setzen kann, fallen mit Luka Bosnjak und Tristan Richter zwei Leistungsträger aus, wie der Chefcoach bestätigt: „Luka hat sich eine Verletzung am Wurzelknochen zugezogen und Tristan hat sich das Sprunggelenk angebrochen“, vermeldet der Übungsleiter. Zwar können die „anderen Jungs das Auffangen“, dennoch sei der Ausfall der beiden Stammspieler sehr bitter, schließlich „gehen sie immer an ihre Leistungsgrenze“, bekräftigt Behnke.

Neuauflage des Pokalfinals am zweiten Spieltag

Nachdem also am kommenden Sonntag das Niederrheinpokalduell ansteht, geht es für den ESC Rellinghausen eine Woche darauf erstmals wieder um Zählbares. Mit dem SV Scherpenberg geht es direkt auswärts zu einem unangenehmen Gegner. Anschließend kommt es dann am zweiten Spieltag im ersten Heimspiel zum Wiedersehen mit Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg, den die Behnke-Elf erst Ende Mai nach Verlängerung im Kreispokal-Pokalfinale besiegte.