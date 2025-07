Vor knifflige Aufgaben stellen - Dornach empfängt punktlose Wasserburger

Forscher Aufsteiger gegen hadernden Etablierten: Unter diesen Vorzeichen treffen am Samstag (13 Uhr) die Landesliga-Fußballer des SV Dornach auf den TSV Wasserburg. Während der Neuling auf den verheißungsvollen Auftakt mit dem 2:1 gegen Schwabing ein vermeidbares 1:2 in Kirchheim folgen ließ, steht der Vorjahres-Dritte nach dem 0:1 in Hallbergmoos und dem 0:2 gegen Traunstein noch ohne Punkt und ohne Tor da.