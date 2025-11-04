Vor Kellerduell in Hofkirchen: Oberpolling trennt sich von Lüftl

Knapp zwei Wochen vor dem Beginn der Winterpause zieht Bezirksliga-Schlussicht SV Oberpolling die Reißleine und beendet die Zusammenarbeit mit Übungsleiter Ernst Lüftl . Der 64-Jährige wurde erst im Sommer als Nachfolger der beiden Spielertrainer Alexander Starkl / Jürgen Knödlseder installiert und hatte mit seinem Team von Anfang an einen harten Stand. Nach 17. Spieltagen stehen erst elf Zähler auf der Habenseite und der Rückstand zur Relegationszone ist nach klaren 1:4-Auswärtspleite in Grafenau auf vier Zähler angewaschen. Zum rettenden Ufer fehlen schon sieben Punkte.

"Der Zeitpunkt für diese Entscheidung ist sicherlich überraschend, aber wir haben vor der Winterpause noch zwei wegweisende Spiele vor der Brust. Vor allem das am Samstag anstehende Kellerduell beim Tabellenvorletzten Hofkirchen ist schon eine Art Endspiel. Deshalb wollten wir nochmal eine Veränderung herbeiführen, die hoffentlich für einen Ruck im Team sorgt", erklärt Oberpollings Sportlicher Leiter Dominik Marold, dem die Lüftl-Entlassung spürbar hart gefallen ist: "Ernst ist ein brutal netter Typ, den man einfach mögen muss. Es wäre nicht fair, ihn alleinverantwortlich für unsere Misere zu machen. Zuletzt haben wir extrem viele individuelle Fehler gemacht, für die der Trainer überhaupt nichts kann. Unsere bisherige Punkteausbeute ist allerdings enttäuschend, wenngleich uns bewusst ist, dass es für den SVO in der Bezirksliga immer knallhart gegen den Abstieg gehen wird. Es gab aber bestimmte Themenfelder, die nicht gepasst haben und deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden - auch wenn wir ihn gerne vermieden hätten."







