Vor Kellerduell: Bezirksliga-Schlusslicht präsentiert neuen Trainer

– Foto: Passi Wöhrmann

Beim SC Urbach ist eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison gefallen. Mit Patrick Haaf übernimmt ein neuer Cheftrainer die erste Mannschaft des Bezirksligisten. In einer sportlich schwierigen Phase ist diese Verpflichtung weit mehr als ein bloßer Wechsel auf der Bank – sie steht für Aufbruch, Zuversicht und einen bewusst gewählten Neuanfang.

Mit Patrick Haaf haben die Urbacher Verantwortlichen einen Trainer gefunden, den sie als ehrgeizig, ambitioniert und erfahren beschreiben. Er bringt Kenntnisse aus der Bezirksliga sowie aus den Kreisligen A1 und A2 mit und soll dem Team neue Impulse verleihen. Solche Personalien gewinnen gerade dann Gewicht, wenn ein Verein nicht nur auf kurzfristige Reaktionen setzt, sondern auf eine Lösung, die auch strukturell trägt.

Dass der SC Urbach diese Weichenstellung nun vornimmt, ist vor dem Hintergrund der aktuellen Lage von besonderer Bedeutung. Als Aufsteiger steht der Verein mit elf Punkten aus 23 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und kämpft um jeden Halt in einer anspruchsvollen Saison. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 26. April 2026, beim TSV Rudersberg richtet sich der Blick damit zwar noch auf den Abstiegskampf, doch zugleich beginnt im Hintergrund bereits die Arbeit an der kommenden Runde.

Haaf selbst schildert die Gespräche mit dem Verein als von Anfang an stimmig. Man sei schnell auf einer Wellenlänge gewesen, die Vorstellungen hätten sich gedeckt. Besonders hebt er hervor, dass der SC Urbach ein großer Verein mit breiter Basis sei, der eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern mitbringe. Darin liegt offenbar der Reiz dieser Aufgabe.

So ist die Verpflichtung von Patrick Haaf für den SC Urbach mehr als eine Nachricht für die neue Saison. Sie ist auch ein Signal an das Umfeld, dass der Verein seinen Weg mit Klarheit, Mut und neuem Vertrauen fortsetzen will.