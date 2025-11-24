Franziska Schwaiberger geht beim FC Ruderting seit Jahren voran - sprichwörtlich und tatsächlich. – Foto: Peter Solek

Vor historischem Erfolg? »Die Note 1 mit Stern lasse ich noch offen« FCR-Hinrundenbilanz (1): Kapitänin Franziska Schwaiberger zieht ein persönliches Zwischenfazit Verlinkte Inhalte präsentiert von Frauen: Bayernliga Ruderting Franziska Schwaiberger

Läuft eine für den FC Ruderting historische Spielzeit? Gelingt tatsächlich der seit Jahren anvisierte Aufstieg in die Regionalliga? Auch wenn gerade erst die Hälfte der Spielzeit absolviert ist, gibt es nach der Hinrunde - der FCR ist mit zehn Siegen bei einem Remis in elf Spielen souveräner Tabellenführer - auf beide Fragen eigentlich nur eine Antwort. Oder, Franziska Schwaiberger? Die Spielführerin des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Bayernliga Nord zieht die große FCR-Hinrundenbilanz. Teil 1: Ihr persönliches Zwischenfazit...

Frän, welche Note würdest Du dem Fußballjahr 2026 des FC Ruderting geben?

Das Fußballjahr 2026 ist bisher noch schwer zu beurteilen, da ich nicht in die Zukunft schauen kann. Und welche Note bekommt der FCR für die Vorrunde der Saison 2025/2026?

Die Vorrunde kann und muss man nach Tabellenplatz und Punkteausbeute mit einer 1 bewerten. Klar haben wir noch Luft nach oben, aber es wäre auch nicht optimal, wenn wir unser Limit bereits erreicht hätten und nicht mehr danach streben, besser sein zu wollen. Deswegen lass ich die 1 mit Stern noch offen. Es sind auch nicht alle Spiele so gelaufen, wie wir es uns immer vorstellen bzw. haben wir nicht immer unsere volle Leistung auf den Platz bringen können, aber am Ende zählt das Ergebnis und das hat in zehn von elf Spielen zu 100 Prozent gepasst.

Noch einmal darfst Du Lehrer spielen: Bei Dir selber – welche Note bekommt Franziska Schwaiberger für die vergangenen Monate?

(lacht) gute Frage (lacht) Wie bekannt rede ich ungern über mich selbst, also werde ich mich hier enthalten. In der Schule darf man sich die Noten auch nicht selbst geben. Aber insgesamt bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Hauptsächlich bin ich aber stolz auf die Mannschaft.

– Foto: Peter Solek

Bleiben wir zunächst auf der persönlichen Schiene: Jahrelang bist Du als Scorerin, vor allem als Torjägerin, in Erscheinung getreten. Heuer stehst Du zur Winterpause „erst“ bei sechs Treffern in elf Spielen. Warum? Spielst Du nun anders?

Ich denke nicht, dass ich meinen Spielstil geändert habe, aber in dieser Saison haben einige Mitspielerinnen auch den Torriecher, was mir sehr gut gefällt. Somit sind wir offensiv auch schwerer zu stoppen. Wie kommst Du damit klar, dass Du nicht mehr in so extremer Regelmäßigkeit triffst wie eigentlich immer? Nagt das an Dir?

(schmunzelt). Nein gar nicht. Ich finde es eher amüsant, dass sich andere Personen darüber Gedanken machen. Dein Trainer Flo Spiller hat Dich dafür gelobt, dass Du weiterhin den Spielen Deinen Stempel aufdrückst, aber nicht mehr nur als Endabnehmerin, sondern als Ideengeberin. Hängt diese Entwicklung vielleicht damit zusammen, dass Du nun zu den älteren Spielerinnen gehörst und die Jungen glänzen lassen willst?

Zu den älteren Spielerinnen gehöre ich ja schon etwas länger... Aber natürlich freue ich mich, wenn die Jüngeren auf dem Platz auch Verantwortung in dieser Hinsicht übernehmen und das Toreschießen somit auf mehrere Schultern verteilt wird.

– Foto: Robert Geisler