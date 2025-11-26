Vor historischem Erfolg? (2): »...dann kann uns fast keiner stoppen«

Eher die Regel als die Ausnahme: In elf Spielen konnte der FCR zehn Mal einen Sieg bejubeln. – Foto: Peter Solek

Sie weiß, wovon sie spricht, wenn es um den FC Ruderting im Speziellen und um den gehobenen Amateurbereich im Frauenfußball im Allgemeinen geht. Seit Jahren zählt Franziska Schwaiberger zu den besten Spielerinnen Bayerns - und zu den Leistungsträgern und Wortführern beim einzigen niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga. Umso mehr Gewicht gewinnen folgende Worte der 29-Jährige. Teil 2 der FCR-Hinrundenbilanz... (Hier geht's noch einmal bei Klick zu Teil 1)

Insgesamt ist im FC-Lager immer wieder von einem Umbruch, der bereits im Sommer eingeleitet worden ist, die Rede. Wird es Zeit, sich von einer großen Mannschaft zu verabschieden?

In den vergangenen Jahren haben wir schon viele junge Spielerinnen integriert, die sich jetzt nach und nach auch in Positionen begeben, in der sie auch mehr Verantwortung übernehmen. Da sind wir aber in meinen Augen auf einem sehr guten Weg und somit können sich dann in den nächsten Jahren auch die Älteren nach und nach zurückziehen. Aber von einer großen Mannschaft wird man sich nicht verabschieden müssen... Und dann sind wir schon bei den kollektiven Fragen: Was ist beim FC Ruderting seit dem Ende der Saison 2024/2025 passiert? Trainer Spiller redete im Vorfeld der aktuellen Spielzeit immer wieder von einem Jahr der Konsolidierung. Und dann kommt eine fast perfekte Vorrunde daher...

Ja, so ist bzw. war es auch. In der Vorbereitung wussten wir nicht, wo wir stehen werden. Natürlich kennen wir unsere Stärken und Schwächen, was aber nicht heißt, dass wir vor der Saison geglaubt haben, solche Ergebnisse zu liefern. Die Vorbereitungsspiele waren auch nicht wirklich aussagekräftig. Jetzt freuen wir uns natürlich über diese Vorrunde, aber wissen genauso, dass wir in einigen Spielen das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten.

Der ganz große Widersacher wie Schwaben Augsburg und Greuther Fürth in den vergangenen Jahren fehlt in dieser Saison. Warum? Weil ihr tatsächlich so stark seid? Oder weil der Rest der Liga schwächer geworden ist?

Das kann man beides so nicht sagen. Ich finde, dass die Liga allgemein sehr gut aufgestellt ist und mit Forstern, Würzburg und Stern München sind uns auch drei Mannschaften dicht auf den Fersen, die bislang auch noch nicht viele Punkte verloren haben.

Gerade die Defensive mit nur fünf Gegentreffern ist bisher meisterhaft. Liegt das einzig und alleine nur an der sehr stabilen Viererkette? Oder denkt das ganze Team defensiver?

Defensiver denken würde ich nicht sagen, aber durch unser Angriffspressing setzen wir unsere Gegner bereits vorne unter Druck. Dadurch kommt es meistens zu weniger kontrolliert gespielten Offensivaktionen vom Gegner. Allerdings muss man natürlich schon sagen, dass unsere Viererkette im Zusammenspiel mit dem Mittelfeld und den Torhüterinnen sehr gut funktioniert und da nur selten jemand durchkommt. Was spricht denn nun nach zehn Siegen und einem Unentschieden in elf Spielen eigentlich noch gegen eine Meisterschaft des FC Ruderting?

Die Rückrunde. Es ist erst die Hälfte der Saison gespielt, das heißt, es sind noch alle Türen offen. Natürlich wollen wir an die Vorrunde anknüpfen und so viele Siege wie möglich holen, aber dazu müssen wir auch die Leistung auf den Platz bringen. Wer könnte euch noch gefährlich werden? Stern München? Forstern? Würzburger? Oder letztlich nur ihr selber und das Verletzungspech?

Von Verletzungen wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Aber wenn man sich die Spiele gegen die drei genannten Teams anschaut, dann zweifle ich nicht daran, dass wir da nochmal als Sieger vom Platz gehen können. Deshalb sage ich: Wenn wir die Leistung konstant auf den Platz bringen und von Personalproblemen verschont bleiben, dann kann uns fast keiner stoppen.

