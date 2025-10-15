Vor Hessenpokal: Was für den TSV Steinbach jetzt wichtig ist

Haiger. „Sie haben Qualität“ oder „Wir gehen das Spiel wie jedes andere in der Regionalliga an“. Bevor der TSV Steinbach Haiger an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) beim Fußball-Hessenligisten Türk Gücü Friedberg in den Hessenpokal einsteigt, sendet Trainer Hüsni Tahiri eine Warnung an seine Mannschaft. „Das wird keine leichte Aufgabe“, fügt der Coach wenig später an, ergänzt aber auch: „Klar wollen wir das Spiel dominieren.“