Pokal
Könnte beim TSV Steinbach Haiger ins Tor zurückkehren: Jesper Heim (r.). (Archivfoto) © Björn Franz
Vor Hessenpokal: Was für den TSV Steinbach jetzt wichtig ist

Teaser HESSENPOKAL: +++ Pflichtaufgabe hin, Pflichtaufgabe her. Der TSV Steinbach Haiger steigt gegen Türk Gücü Friedberg in den Hessenpokal ein. Was für den Regionalligisten jetzt wichtig ist +++

Haiger. „Sie haben Qualität“ oder „Wir gehen das Spiel wie jedes andere in der Regionalliga an“. Bevor der TSV Steinbach Haiger an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) beim Fußball-Hessenligisten Türk Gücü Friedberg in den Hessenpokal einsteigt, sendet Trainer Hüsni Tahiri eine Warnung an seine Mannschaft. „Das wird keine leichte Aufgabe“, fügt der Coach wenig später an, ergänzt aber auch: „Klar wollen wir das Spiel dominieren.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

