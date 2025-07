Vor Hertha-Testspiel: Tasmania holt Torjäger von Preussen

Wenn der SV Tasmania Berlin heute Abend auf die U23 von Hertha BSC trifft, könnte er sein Blitz-Debüt feiern. Pedro Vitor Cruz Magalhaes wurde rund drei Stunden vor Anpfiff (19 Uhr, Liveticker ) an der Oderstraße vorgestellt. In Neukölln unterschrieb er Vereinsangaben zufolge einen Zweijahresvertrag.

Der 25-jährige Brasilianer kam im März 2024 aus seiner Heimat nach Deutschland, spielte zunächst ein knappes halbes Jahr beim Brandenburgligisten MSV Neuruppin. Dort traf der Mittelstürmer in elf Spielen acht Mal und empfahl sich sofort für höhere Aufgaben. Im darauffolgenden Sommer wechselte Cruz Magalhaes zum BFC Preussen. Beim ambitionierten Berliner Verein machte er da weiter, wo er in Brandenburg aufgehört hatte. In den ersten drei Pflichtspielen traf er jeweils ein Mal.

Auch dank seiner Tore - am Ende schoss Cruz Magalhaes mit 20 Treffern die meisten Tore für Preussen und die zweitmeisten in der gesamten NOFV Oberliga Nord - wurde der BFC Preussen Last-Minute-Meister und stieg folglich in die Regionalliga Nordost auf. Cruz Magalhaes wagte in diesem Sommer einen neuen Anlauf in Thüringen, spielte bei Carl Zeiss Jena vor und traf dort in zwei Testspielen drei Mal. Einen Vertrag erhielt er im Paradies aber nicht.