Vor Heimstetten-Spiel – Pipinsried hadert mit personeller Situation

Mit erheblichen personellen Problemen empfängt der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried an diesem heutigen Samstag den SV Heimstetten. Gleich acht Spieler sind fraglich oder stehen definitiv nicht zur Verfügung. Anpfiff in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena ist um 17.30 Uhr.

Nach dem glücklichen, aber auch hochverdienten 2:0-Sieg in Geretsried durch zwei Elfmeter in der Nachspielzeit konnten die Pipinsrieder zunächst einmal durchatmen: Die Punkte waren unter Dach und Fach. Allerdings wurden die personellen Sorgen zuletzt größer und größer. Es wird abzuwarten sein, in welcher Formation der FCP sein Heimspiel bestreiten wird.

Definitiv ausfallen werden Tobias Schröck (Sprunggelenk), Felix Popp (Knie), Benedikt Wiegert (Knöchel) und Sebastian Kessler (Rotsperre). Ob Torwart Dominik Bals (Handgelenk), Jonas Lindner (krank), Valdrin Konjuhi (Rekonvaleszent nach Zerrung) und Fabian Benko (privat verhindert) spielen werden, ist offen.

„Wir haben einen breiten Kader, der jetzt zum Tragen kommen muss“, sagt Trainer Sepp Steinberger, „wir haben auch in der Breite Qualität.“

Kubilay Celik steht vor Rückkehr

Ein Spieler des FC Pipinsried wird sicherlich hoch motiviert in die Partie gehen: Kubilay Celik. Der Stürmer kickte in den vergangenen beiden Jahren in Heimstetten, in 54 Spielen traf er 35 Mal – ohne Frage eine starke Quote. „Kubi ist immer motiviert. Aber die Vorgeschichte muss man auch mal ausblenden und sich auf das konzentrieren, was ist“, sagt Steinberger. „Außerdem hat Heimstetten ja auch einen personellen Umbruch, da wird er auch nicht mehr jeden kennen.“

Mit dem SV Heimstetten begrüßt der FCP ein Team, dass noch nicht so richtig aus dem Quark gekommen ist. Einem Sieg stehen fünf Remis und zwei Niederlagen gegenüber. Mit Rang 13 dürfte Cheftrainerin Sarah Romert nicht zufrieden sein.

Heimstetten und Bayern II trennen sich 2:2

In der abgelaufenen Woche hatten die Heimstetter den Regionalligisten FC Bayern München II zu Gast zu einem Freundschaftsspiel. Die Teams trennten sich mit einem 2:2 – ein Achtungszeichen für Heimstetten.

Zudem gelang am vergangenen Spieltag ein 3:2 gegen den SV Schalding, damit war der erste Saisonsieg unter Dach und Fach. Dreh- und Angelpunkt bei Heimstetten ist weiterhin Kapitän Lukas Riglewski, der in der Regional- und Bayernliga bisher 137 Volltreffer in 302 Spielen für seinen Verein landete.

In der langen Historie von Duellen der beiden Teams, 25 an der Zahl, gab es nur ein torloses Remis – und das war 2008. Ansonsten ging es immer sehr torreich zu. Die Zuschauer erwartet wahrscheinlich wieder Spektakel pur.