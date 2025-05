Teamchef Christopher Schorch kehrt am Samstag an die Seitenlinie zurück. – Foto: Ralph Görtz

Vor Heimduell mit Hohkeppel: Schorch kündigt Neuzugänge an Regionalliga West: Nachdem der 1. FC Bocholt durch den Auswärtssieg beim SC Rot-Weiß Oberhausen in der Vorwoche den Klassenerhalt bereits sicher hat, peilen die Schwatten zum Saisonabschluss am Hünting einen Heimdreier gegen Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel an. Mit Christopher Schorch ist zudem der Teamchef nach abgesessener Sperre zurück an der Seitenlinie.

Durch den Auswärtserfolg beim SC Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Wochenende ist der Klassenverbleib des 1. FC Bocholt zwei Spieltage vor Saisonende in trockenen Tüchern. Dabei mussten die Schwatten gegen RWO auf seinen gesperrten Teamchef Christopher Schorch verzichten, der nun im letzten Heimspiel gegen Abstiegskandidat SV Eintracht Hohkeppel am 33. Spieltag der Regionalliga West an die Seitenlinie zurückkehrt. Diese ist zugleich die letzte Saison-Begegnung am heimischen Hünting, weshalb gegen den Aufsteiger, trotz des bereits gesicherten Klassenerhalts, unbedingt drei Punkte eingefahren werden sollen.

Mit nun 30 Punkten auf der Habenseite belegt der 1. FC Bocholt nach 32 absolvierten Spieltagen den zehnten Tabellenrang und ist vor der Abstiegszone sicher. Allerdings folgen mit Fortuna Düsseldorf II, dem Wuppertaler SV und dem SC Wiedenbrück gleich drei Kontrahenten punktgleich auf den Rängen elf bis 13. Um Platz zehn zu halten und die Saison erfolgreich zu Ende zu bringen, sollen aus den beiden restlichen Duellen mit Hohkeppel und dem SC Paderborn II am letzten Spieltag drei Punkte her. So zumindest lautet die Zielvorgabe von Teamchef Christopher Schorch, wie dieser auf der PK vor dem Aufeinandertreffen am Samstag zum Ausdruck bringt. Schorch: „Wollen den Fans am Hünting einen schönen Abschluss bescheren“

Die Partie gegen Hohkeppel am Samstagnachmittag stellt für die Schwatten das letzte Heimspiel der Saison dar. Den Fans im Stadion am Hünting, welches „sehr voll sein wird", soll dabei ein erfolgreicher Saisonabschluss geboten werden: „Wir haben die schwarz-weiße Macht, wir wollen unseren Fans natürlich den Heimsieg geben. Wir wollen danach gemeinsam Feiern und den Fans am Hünting einfach einen schönen Abschluss bescheren", gibt der Teamchef die Marschroute für die Begegnung am Wochenende klar vor.