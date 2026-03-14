Vor Halle Spiel: Offene Trainerfrage beim BFC Preussen

Der BFC Preussen verliert in der Regionalliga Nordost zuletzt zwei Spiele in Folge. Am vergangenen Spieltag kassiert der Aufsteiger eine deutliche 0:5-Niederlage bei Hertha BSC II. Zuvor verliert man bereits beim BFC Dynamo mit 1:3.

Der Hallesche FC ist zu Gast an der Malteserstraße

Am Samstag bietet sich die Chance zur Wiedergutmachung: Um 14 Uhr empfängt Preussen den Halleschen FC im Preussenstadion an der Malteserstraße. Der Zwölfte (29 Punkte) erwartet den Dritten (47 Punkte). Wichtig zu wissen: Der BFC hat bislang erst 20 Begegnungen absolviert, die Konkurrenz bereits drei Spiele mehr.

Der Gast gilt als „Lame Duck“, weil die Sachsen-Anhalter keine Drittliga-Lizenz beantragt haben – obwohl der Aufstieg theoretisch noch möglich wäre. Der Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig beträgt acht Punkte.

Trainerfrage bei Preussen weiter offen

Ob die zuletzt schwachen Ergebnisse auch mit der weiterhin offenen Trainerfrage beim BFC zusammenhängen? Daniel Volbert und Thorben Marx ringen weiterhin mit einer Zusage – und das schon seit Wochen. Warum sich die beiden Aufstiegstrainer nicht entscheiden, bleibt offen (FuPa Berlin berichtet).

Aufsteiger Preussen spielt eine ordentliche Saison

Am sportlichen Erfolg kann es kaum liegen. Die Kurve zeigt seit Jahren steil nach oben. Die Lankwitzer holen in der laufenden Saison bereits 29 Punkte – und haben dabei drei Spiele weniger absolviert als ein Großteil der Konkurrenz.

Der Vereinsführung ist bewusst, dass eine offene Trainerfrage für Unruhe sorgen kann – gerade in einer Phase, in der sportlich zuletzt nicht alles rund läuft. Eine Entscheidung von Volbert und Marx könnte deshalb bald wichtiger werden als das Ergebnis am Samstag gegen den Halleschen FC.

Infos, Spiele, Transfers, Tabelle und News von der Regionalliga Nordost

Ihr wollt mehr über den BFC Preussen wissen mit Transfers, Daten und News?