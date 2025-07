Vor großer Kulisse: Verden unterliegt Werder-Profis!

Wie schon im Vorjahr traf der FC Verden 04 in einem Testspiel auf die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen. Der Oberligist konnte die Begegnung zwar nicht so eng, wie im Vorjahr gestalten, schlug sich aber dennoch wacker.

Rund 6.000 Zuschauende befanden sich im altehrwürdigen Stadion am Berliner Ring, um den ersten Werder-Auftritt in der laufenden Vorbereitung zu verfolgen. Jubeln durften sie bereits nach fünf Minuten, als Amos Pieper zum 0:1 einköpfte. Anschließend gab der SVW weiter standesgemäß den Ton an, doch auch die Reiterstädter kamen immer wieder zu Möglichkeiten. Doch noch vor der Pause schafften die Gäste, erstmals unter der Leitung des neuen Trainers Horst Steffen, klare Verhältnisse. Leon Opitz sowie Isak Hansen-Aaroen stellten auf 0:3.

Somit führten die Bremer bereits höher als vor einem Jahr, als ein 2:0-Erfolg heraussprang. Nach dem Seitenwechsel schraubten sie den Vorsprung weiter in die Höhe. Zwischen der 49. und 57. Minute erhöhten Patrice Covic (2) sowie Justin Njinmah erhöhten auf 0:6. Weitere Treffer blieben aus. Mit dem Endresultat konnten letztlich beide Teams leben. So bilanzierte Coach Steffen nach Spielende: „Es war vom Engagement völlig in Ordnung und sechs Tore sind gegen einen Oberligisten eine ordentliche Hausnummer.