Vor großer Kulisse: Verden unterliegt Spitzenreiter knapp

Beflügelt von den zwei Siegen am Osterwochenende legte der FC Verden 04 auch beim SV Atlas Delmenhorst einen achtbaren Auftritt hin und befand sich bis zum Ende nicht weit von einem Punktgewinn entfernt.
Zunächst bekamen die über 1.200 Besucher im Stadion an der Düsternortstraße, das sich zurzeit im Umbau befindet und unter anderem Flutlicht erhält, eine zähe Anfangsphase geboten. Das ziemlich holprige Geläuf trug nicht gerade zur Attraktivität des Spiels bei. Beide Mannschaften leisteten sich einige vermeidbare Fehler. Für den ersten gefährlichen Torabschluss musste ein Freistoß herhalten. Timon Widiker visierte das kurze Eck an, doch FCV-Schlussmann Tim Freund befand sich auf dem Posten (24.).
Wenig später eilte Freund dagegen übermotiviert aus seinem Kasten, verpasste an der Seitenlinie den Ball und konnte froh sein, dass die Hausherren die Möglichkeit unsauber zu Ende spielten. In der Endphase des ersten Abschnitts ergaben sich zwei weitere Großchancen für den SVA, die Lamine Diop jeweils vergab. Auf der Gegenseite vergab der von Dennis Hoins bediente Jonas Austermann, sodass es torlos in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel stand erneut Freund im Mittelpunkt. Diesmal tauchte Marco Stefandl frei vor ihm auf, doch der Keeper parierte hervorragend (50.). Fünf Minuten später musste er sich jedoch geschlagen geben. Eine scharfe Hereingabe von Marco Bauer beförderte der ansonsten überzeugende Francis Agombire im Zweikampf mit dem einschussbereiten Diop unglücklich ins eigene Tor - 1:0.
Verden schnuppert mehrfach am Ausgleich
Der FC Verden zeigte eine gute Reaktion. Der mittlerweile eingewechselte Spielertrainer Bastian Reiners scheiterte am gut reagierenden Damian Schobert (66.). Wenig später verlängerte Reiners eine Austermann-Ecke auf den zweiten Pfosten, wo Piet Freiberg aus kurzer Distanz den Ausgleich verpasste. Delmenhorst besaß aber auch weitere Chancen. Freund parierte gleich zweimal gegen den frisch gekommenen Steffen Rohwedder.
In der Schlussphase war die Heimmannschaft jedoch nur noch darauf besinnt, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das Vorhaben setzte sie in die Tat um und beendete die Partie sogar in Überzahl. Freund fällte den durchstartenden, aber vom Tor wegziehenden Bauer am rechten Strafraumes und sah glatt Rot. So gab Thorben Bruns noch sein Oberliga-Debüt. Den folgenden Freistoß von Bauer lenkte er an den Querbalken, weshalb es beim 1:0 blieb.
Der FC Verden 04 befindet sich damit weiter in größter Abstiegsgefahr. Der Vorsprung nach unten beträgt nur noch einen Zähler. Der MTV Wolfenbüttel fuhr nämlich seinen dritten Sieg in Folge ein. Weiter geht es für die Reiterstädter in einer Woche auf eigener Anlage gegen Bersenbrück.