Vor großer Kulisse: Verden unterliegt Spitzenreiter knapp Eigentor macht den Unterschied +++ Freund sieht in der Nachspielzeit die Rote Karte von FuPa Lüneburg · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Beflügelt von den zwei Siegen am Osterwochenende legte der FC Verden 04 auch beim SV Atlas Delmenhorst einen achtbaren Auftritt hin und befand sich bis zum Ende nicht weit von einem Punktgewinn entfernt.

Zunächst bekamen die über 1.200 Besucher im Stadion an der Düsternortstraße, das sich zurzeit im Umbau befindet und unter anderem Flutlicht erhält, eine zähe Anfangsphase geboten. Das ziemlich holprige Geläuf trug nicht gerade zur Attraktivität des Spiels bei. Beide Mannschaften leisteten sich einige vermeidbare Fehler. Für den ersten gefährlichen Torabschluss musste ein Freistoß herhalten. Timon Widiker visierte das kurze Eck an, doch FCV-Schlussmann Tim Freund befand sich auf dem Posten (24.).

Wenig später eilte Freund dagegen übermotiviert aus seinem Kasten, verpasste an der Seitenlinie den Ball und konnte froh sein, dass die Hausherren die Möglichkeit unsauber zu Ende spielten. In der Endphase des ersten Abschnitts ergaben sich zwei weitere Großchancen für den SVA, die Lamine Diop jeweils vergab. Auf der Gegenseite vergab der von Dennis Hoins bediente Jonas Austermann, sodass es torlos in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel stand erneut Freund im Mittelpunkt. Diesmal tauchte Marco Stefandl frei vor ihm auf, doch der Keeper parierte hervorragend (50.). Fünf Minuten später musste er sich jedoch geschlagen geben. Eine scharfe Hereingabe von Marco Bauer beförderte der ansonsten überzeugende Francis Agombire im Zweikampf mit dem einschussbereiten Diop unglücklich ins eigene Tor - 1:0.