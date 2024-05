Vor Gipfeltreffen am Mittwoch: Führungsduo auswärts gefordert

Der Zweikampf um die Meisterschaft geht in die nächste Runde. Bevor der TSV Heimerdingen am Mittwoch im direkten Duell auf den VfR Heilbronn trifft, stehen für beide Teams Auswärtsaufgaben an. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 29. Spieltags der Landesliga, Staffel 1. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: