Vor Geisterkulisse: Wahi-Doppelpack rettet Nizza vor dem Super-GAU NIZZA – Aufatmen an der Côte d’Azur, grenzenloser Frust bei den „Grünen“: Der OGC Nizza hat den drohenden Absturz in die Zweitklassigkeit in extremis abgewendet. Nach einer völlig verkorksten Saison voller vereinsinterner Turbulenzen retteten sich die Aiglons (Adler) im Rückspiel der Relegation zu einem am Ende deutlichen, aber lange Zeit hochdramatischen 4:1-Erfolg über den Traditionsklub AS Saint-Étienne. von Gerd Jung · Heute, 10:58 Uhr · 0 Leser

Der OGC Nizza hat den drohenden Absturz in die Zweitklassigkeit abgewendet – Foto: Getty Images

Die verwaiste Allianz Riviera – Nizza musste wegen vorangegangener Zuschauerausschreitungen vor leeren Rängen antreten – wurde in der Schlussphase zum Schauplatz einer emotionalen Achterbahnfahrt. Nach dem zähen 0:0 im Hinspiel ging es für beide Teams um alles. Nizza, das die Saison einst mit der Champions-League-Qualifikation begonnen hatte und vor einer Woche noch das Pokalfinale gegen Lens verlor, spielte mit der nackten Angst vor dem Ruin des INEOS-Projekts. Saint-Étienne wiederum reiste mit der Euphorie des Ligue-2-Dritten an, um die direkte Rückkehr ins Oberhaus zu erzwingen.

Alu-Pech auf beiden Seiten und der Dosenöffner von Clauss Das sogenannte „Spiel der Angst“ hielt in der ersten Halbzeit, was es versprach. Die Nervosität war auf dem Rasen förmlich greifbar. Saint-Étienne erwischte den besseren Start: Bereits in der 10. Minute zappelte der Ball im Netz von Nizzas Keeper Yehvann Diouf, doch Angreifer Lucas Stassin stand bei seinem Ablenker knapp im Abseits. Nizza wachte erst nach einer halben Stunde auf, verbuchte dann aber die besseren Chancen. Die größte Gelegenheit zur Führung vergab Elye Wahi, dessen feiner Rutschschuss nur den rechten Pfosten klatschte (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte ASSE-Schlussmann Gautier Larsonneur mit zwei Glanzparaden gegen Urgestein Dante und Antoine Mendy den Rückstand für die Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. In der 54. Minute stockte den Gastgebern der Atem, als erneut Stassin das Aluminium für Saint-Étienne traf. Das Tor fiel jedoch auf der Gegenseite: Nach einem langen Einwurf, den die Defensive der Verts nicht geklärt bekam, lauerte Jonathan Clauss am kurzen Pfosten und hämmerte das Leder per Direktabnahme zur viel umjubelten 1:1-Führung in die Maschen (62.).

Drama pur: VAR-Elfmeter, Dante-Verletzung und die späte Erlösung Wer dachte, das Tor würde Nizza Sicherheit geben, sah sich getäuscht. In der 75. Minute schaltete sich der Videoschiedsrichter ein: Antoine Mendy hatte den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand berührt. Eine extrem bittere Szene, bei der sich Nizzas Kapitän Dante zu allem Überfluss im Gesicht verletzt auswechseln lassen musste – ein trauriges vorzeitiges Ende für den sichtlich gezeichneten Routinier in seinem potenziell letzten Spiel für den Klub. Zuriko Davitashvili blieb vom Punkt eiskalt und verlud Diouf zum 1:1-Ausgleich (78.). Zu diesem Zeitpunkt drohte die Verlängerung. Doch die Antwort der Hausherren folgte prompt und zeigte, dass das Team in diesem entscheidenden Moment Charakter besaß. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich profitierte der eingewechselte Kail Boudache von einem Missverständnis in der ASSE-Hintermannschaft. Nach einem Zweikampf von Wahi fiel ihm der Ball vor die Füße – Boudache zog trocken mit links ab und zirkelte den Ball flach zum 2:1 ins Eck (81.). Ein Tor wie ein Befreiungsschlag, gefolgt von purem, wütendem Jubel.