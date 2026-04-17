Vor Frechen-Duell: Kreuzbandriss bei Vichttals „Ausnahmetalent“ Während Frechen-Coach Özbay die Fußballschuhe (hoffentlich) im Schrank lässt, muss Vichttal den Schock um Max Peters verdauen. von Andreas Santner · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Max Peters (re.) wird dem VfL Vichttal lange fehlen. – Foto: Michael Schneiders

16 Punkte und 27 geschossene Tore in den sieben Rückrundenspielen: Der VfL Vichttal ist derzeit das Team der Stunde. Dagegen hat sich der Tabellensiebte aus Frechen trotz massiver personeller Sorgen zuletzt mit einem 1:0-Sieg in Pesch moralisch belohnt.

Die SpVg Frechen 20 geht als Außenseiter in das Duell, was vor allem an der prekären Personalsituation im Kurt-Bornhoff-Stadion liegt. Am vergangenen Spieltag war die Not so groß, dass Trainer Okan Özbay selbst die Fußballschuhe schnüren und auf dem Platz mithelfen musste. Der Erfolg gab ihm recht, doch für Sonntag plant der 38-Jährige eine Rückkehr zur reinen Trainerrolle, auch wenn das Lazarett kaum kleiner geworden ist. Özbay: "Das ist eine echte Wucht" „Der Einsatz hat sich natürlich ein paar Tage bemerkbar gemacht, wenn man nicht wöchentlich mit dieser Intensität spielt, aber es ist alles wieder im grünen Bereich", blickt Özbay mit einem Augenzwinkern auf seinen Mittelrheinliga-Einsatz zurück. "Mit Vichttal erwartet uns nun die beste Rückrunden-Mannschaft und das torgefährlichste Team der Liga. Sie verfügen über einen Top-Kader mit einer Breite, die in dieser Spielklasse selten ist, und befinden sich zudem in einer glänzenden Verfassung – das ist eine echte Wucht, die da auf uns zukommt. Schon im Hinspiel, das wir knapp verloren haben, stand uns nur ein kleiner Teil des Kaders zur Verfügung, und das wird am Sonntag leider nicht viel besser aussehen“, zollt Özbay dem kommenden Gegner viel Respekt.

Özbay setzt auf den Teamgeist, der durch den jüngsten Erfolg gewachsen ist, weiß aber um die Schwere der Aufgabe: „Vichttal ist unter diesen Umständen eine Riesenhausnummer, aber die Jungs, die auf dem Platz stehen, werden heiß sein und alles daran setzen, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Was mich betrifft: Ich habe aktuell nicht vor, die Schuhe erneut zu schnüren – die werden wohl eher locker neben der Trainerbank liegen bleiben.“ Sanjic mit "Hiobsbotschaft" Beim VfL Vichttal läuft der Motor in der Rückrunde eigentlich wie geschmiert. 27 Tore in nur sieben Spielen sind eine Ansage an die Konkurrenz im Aufstiegsrennen. Co-Trainer Sanjin Talic sieht die Stärke vor allem im täglichen Miteinander und der Gier der Mannschaft. „Das Hinspiel war ein Duell auf Augenhöhe, und genau das erwarten wir auch am Sonntag. Frechen spielt einen offensiven Fußball mit vielen Positionswechseln, die den defensiven Zugriff erschweren. Ich kann es nur immer wiederholen: Unsere Kabine ist voller Energie, und jede Trainingseinheit sowie jedes Spiel werden bis zur letzten Sekunde konsequent genutzt. Die Spitze der Rückrundentabelle ist vor der Crunchtime eng zusammengerückt – jetzt gilt es, das Punktekonto weiter zu befüllen."