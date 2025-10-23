Vor FLF-Kongress: LFL „zufrieden gestellt“

In den vergangenen Wochen und Monaten stand die Forderung im Raum, das Budget nicht freizugeben – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Es scheint, als würde der ordentliche Kongress des mitgliederstärksten luxemburgischen Sportverbandes am Samstag in Junglinster am Ende doch ein ruhiger werden, wie üblich in Jahren, in denen keine Wahlen stattfinden. Dennoch ist es der erste Kongress, der nach den Affären Gerson Rodrigues und Julien Mollereau sowie den damit einhergegangenen Kommunikationsproblemen ansteht.

Während große Teile des luxemburgischen Fußballs zur Tagesordnung übergegangen waren, hielt sich in den vergangenen Monaten vor allem die Vorsitzende des Ligaverbandes LFL nicht mit Kritik und Forderungen an den Verwaltungsrat der FLF zurück. Erst Anfang Oktober stellte sie in einem Interview mit Le Quotidien „die berühmte Frage rundum das Budget. Wenn das Budget, während der diesjährigen Generalversammlung, nicht angenommen wird, muss der Verwaltungsrat im Prinzip zurücktreten.“ Bereits am 18.Juli stellte Le Quotidien die Frage nach der Verabschiedung des Budgets und berief sich dabei auf einen vertraulichen Brief, den die FLF am 2.Juli von Seiten der LFL erhalten habe.

Das angesprochene Interview mit LFL-Präsidentin Reuter wurde am 27.9. veröffentlicht, zwei Tage vor einem Treffen zwischen Fußballverband und Ligaverband, wie erst aus dem BIO vom 15.Oktober (S.84) hervorging. Aufgrund dieses Meetings scheinen aber alle offenen Fragen zu den Finanzen zur Zufriedenheit des Ligaverbandes beantwortet worden zu sein. Eine entsprechende Anfrage der FuPa Redaktion beantwortete die LFL nämlich wie folgt: „Nach dem Gespräch zwischen der FLF und der LFL konnte die LFL mit Zufriedenheit feststellen, dass der Vorstand der FLF deutlich genauere Erklärungen zu den verschiedenen Ausgaben geliefert hat als in der Vergangenheit, sodass die in dem zitierten Artikel der Zeitung (übrigens basierend auf einem Interview im August) gezogenen Schlüsse nicht mehr gelten, da die LFL zufrieden gestellt wurde.“