Vor fast 3000 Fans: DJK TuS Hordel kehrt in die Westfalenliga zurück

Die DJK TuS Hordel triumphierte im Spitzenspiel um die Meisterschaft gegen den FC Roj Dortmund. – Foto: David Zimmer

Zwei Begegnungen standen am letzten Spieltag der Landesliga Staffel 3 besonders im Fokus: Im Tabellenkeller machten die SF Wanne-Eickel und BW Westfalia Langenbochum den letzten Absteiger unter sich aus. In einem hitzigen und umkämpften Spiel in Wanne-Eickel setzten sich die Sportfreunde dank eines Doppelpacks von Karoj Salem Sindi (45.+2/89.) mit 2:0 durch und bleiben ein viertes Jahr in Serie Landesligist, während Langenbochum nach sechs Jahren wieder in die Bezirksliga absteigt.

Die größere Aufmerksamkeit erfuhr allerdings der alles entscheidende Meisterschafts-Showdown an der Hordeler Heide, wo die zweitplatzierte DJK TuS Hordel den Tabellenführer FC Roj Dortmund begrüßte, und dort für einen absoluten Ausnahmezustand sorgte. Die Straßen im Nordwesten Bochums waren prallgefüllt, die Fanlager am Sportplatz strikt getrennt und besonders die Gästefans aus Dortmund sorgten im Vorfeld für eine meisterliche Stimmung. Offiziell sind von 2550 Zuschauern die Rede, die "WAZ" berichtet von eher knapp 3000 Zuschauern. Die sportliche Ausgangslage war wie folgt: Ein Punkt würde Roj zur Meisterschaft reichen, Hordel war zum Siegen verdammt um nicht auf Platz drei verdrängt zu werden. Und Hordel startete perfekt in die Partie. Nach 19 Minuten nutzte Philip Agbado einen Fehler im Aufbauspiel der Dortmunder gnadenlos aus und netzte zur umjubelten 1:0-Pausenführung ein.