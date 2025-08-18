Vor fast 11.000 Fans: Fatale 7 Minuten knocken Schweinfurt aus

Schade Schweinfurt! Vor fast vollem Haus in der brodelnden Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion unterlagen die Schnüdel am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit 2:4. Vor 10.684 Fans brachte Manuel Wintzheimer die 05er kurz vor der Pause vom Punkt in Führung, doch binnen sieben Minuten machten die Fortunen in der zweiten Hälfte aus einm 0:1 ein 3:1...
Alles auf einen Blick:
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic (74. Tim Latteier), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (88. Kristian Böhnlein), Lauris Bausenwein, Devin Angleberger (88. Nils Piwernetz), Johannes Geis, Joshua Endres (65. Sebastian Müller), Uche Obiogumu (74. Erik Shuranov), Manuel Wintzheimer
Fortuna Düsseldorf: Florian Kastenmeier, Tim Oberdorf, Jamil Siebert, Moritz Heyer (46. Tim Rossmann), Matthias Zimmermann (46. Valgeir Friðriksson), Anouar El Azzouzi, Sotirios Alexandropoulos, Shinta Appelkamp (88. Giovanni Haag), Christian Rasmussen (80. Julian Hettwer), Cedric Itten (88. Danny Schmidt), Florent Muslija
Tore: 1:0 Manuel Wintzheimer (44. Handelfmeter), 1:1 Shinta Appelkamp (66.), 1:2 Cedric Itten (68.), 1:3 Florent Muslija (73.), 2:3 Erik Shuranov (83.), 2:4 Shinta Appelkamp (86.)
Zuschauer: 10.684
Schiedsrichter: Timo Gerach (FV 1920 Queicheim)