Allgemeines
Da schlägt`s ein: Die Schweinfurter konnten eine 1:0-Pausenführung nicht ins Ziel retten.
Da schlägt`s ein: Die Schweinfurter konnten eine 1:0-Pausenführung nicht ins Ziel retten. – Foto: Imago Images

Vor fast 11.000 Fans: Fatale 7 Minuten knocken Schweinfurt aus

Montag - 1. Runde - DFB-Pokal: Schnüdel unterliegen Fortuna Düsseldorf mit 2:4

Schade Schweinfurt! Vor fast vollem Haus in der brodelnden Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion unterlagen die Schnüdel am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit 2:4. Vor 10.684 Fans brachte Manuel Wintzheimer die 05er kurz vor der Pause vom Punkt in Führung, doch binnen sieben Minuten machten die Fortunen in der zweiten Hälfte aus einm 0:1 ein 3:1...

Die Gäste aus dem Rheinland hatten das Geschehen in Hälfte eins eigentlich im Griff, überraschend in Führung gingen aber die Unterfranken. Düsseldorfs Moritz Heyer wehrte eine Flanke mit dem Arm ab, Schiedsricher Timo Gerach entschied zur Freude des Großteils des Publikums auf Elfmeter. Manuel Wintzheimer trat an und verwandelte zum 1:0 (44.). Die Überraschung lag zur Pause in der Luft, doch dann folgten Mitte der zweiten Hälfte sieben schläfrige Minuten der Hausherren, in denen die Fortuna drei Treffer erzielte (66./68./73.) und der Geschichte eine ganz andere Richtung gab. Erik Shuranov machte es zwar noch einmal spannend (83.), doch postwenden nur drei Minuten später machten die Fortunen in Person von Shinta Appelkamp den Deckel drauf - 2:4 (86.).

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic (74. Tim Latteier), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (88. Kristian Böhnlein), Lauris Bausenwein, Devin Angleberger (88. Nils Piwernetz), Johannes Geis, Joshua Endres (65. Sebastian Müller), Uche Obiogumu (74. Erik Shuranov), Manuel Wintzheimer
Fortuna Düsseldorf: Florian Kastenmeier, Tim Oberdorf, Jamil Siebert, Moritz Heyer (46. Tim Rossmann), Matthias Zimmermann (46. Valgeir Friðriksson), Anouar El Azzouzi, Sotirios Alexandropoulos, Shinta Appelkamp (88. Giovanni Haag), Christian Rasmussen (80. Julian Hettwer), Cedric Itten (88. Danny Schmidt), Florent Muslija
Tore: 1:0 Manuel Wintzheimer (44. Handelfmeter), 1:1 Shinta Appelkamp (66.), 1:2 Cedric Itten (68.), 1:3 Florent Muslija (73.), 2:3 Erik Shuranov (83.), 2:4 Shinta Appelkamp (86.)
Zuschauer: 10.684
Schiedsrichter: Timo Gerach (FV 1920 Queicheim)

18.8.2025, 20:35 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor