Vor Fan aus Braunschweig: Murnauer Offensive brilliert gegen Aufstiegsanwärter

Es war ein Nachmittag, an dem ziemlich viel Druck entwich bei dieser jungen Mannschaft. Am ganzen Platz sah man die Ventile. Maximilian Nebl, der erste TSV-Angeifer, der nach sechs Spielen ohne Stürmertor wieder traf, trat mit voller Wucht die Eckfahne beim Torjubel um. Bastian Adelwart galoppierte nach seinem ersten Saisontor 50 Meter über das Feld, um seinem viel besuchten Physiotherapeuten in die Arme zu hüpfen. Und Trainer Martin Wagner hievte Sanel Dacic - den Mann des Tages - bei seiner Auswechslung wie einen großen Pokal in die Höhe. Kurzum, die Drachen dursten seit zwei Wochen nach einem Sieg wie diesen mit fünf Toren als Beruhigungsmittel für das Nervenkostüm. „War eine Frage der Zeit“, hält Wagner nach dem 5:2 über den VfB Hallbergmoos-Goldach fest.

Die Irritation war groß, wie sie im Vorfeld vom Hallbergmooser Angriff gen Spitze lasen. Wo der VfB doch im Klassement hinter Murnau lag – und sich der TSV nie zum Führungszirkel zählen würde. „Man darf nicht zu viel auf die Tabelle schauen“, sagt der Coach. Er nutzte des Gegners Träume, um den eigenen Ofen mit ein paar Scheiten mehr anzuheizen. Wobei auch Wagner festhalten muss: „Das ist eine bockstarke Mannschaft. Man hat das in gewissen Phasen gesehen.“ Etwa zu Beginn, als die Gäste mit ihren Bällen übers halbe Feld Murnaus Abwehr vor Probleme stellten. Darauf waren sie nicht vorbereitet. „War krass, wie sie die geschlagen haben“, lobt Wagner. Doch im Umgang mit diesem Gefahrenherd war der Unterschied beider Teams auszumachen. Während Murnaus Abwehr wie eine Künstliche Intelligenz agierte, die Informationen aufsaugte und immer besser mit dem Stil des VfB umging, fand die Defensive des Gegners keine Mittel. Hinten raus half sie Murnau gar aus der Krise, weil sie die Schleusen öffnete.

Gemeinschaftlich zogen sich die Drachen aus der Torflaute heraus. Das fing beim Coach und seinem Training an. Martin Wagner setzte den Hebel gar nicht beim Thema Verwertung an, er wollte einfach noch mehr Abschlüsse. Situationen wie die beim 2:1 (führte zum Elfmeter) und 3:1 (Maxi Nebl) hatten sie genauso skizziert und in Masse einstudiert. Kurze, schnelle Pässe in freie Räume, die wie ein Granatenwurf die Kraft haben, eine Kette zu sprengen. Stolz lagen sie sich nach den Toren in den Armen und brüllten: „Wie im Training.“ Zu spüren war auch ein Mentalitätswechsel. Bei jeder gefährlichen Szene wählten die Murnauer die Einbahnstraße Richtung Kasten. Sie feuerten aus allen Lagen, sorgten für allerlei Verrenkungen bei Torwart David Hundertmark. Die Stürmer signalisierten, wo man sie bedienen sollte. Auch das war Wagner im Videostudium aufgefallen.