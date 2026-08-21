Vor Englischer Woche: SV Planegg-Krailling verpflichtet Ex-Regionalliga-Torjäger

Ex-Regionalliga-Torjäger für Planegg: Fajton Celani (in Rot) ging einst unter anderem für Buchbach (Foto), Memmingen und Türkgücü München in der vierthöchsten deutschen Spielklasse auf Torejagd. SVP-Trainer Pero Vidak kennt den 34-Jährigen seit 20 Jahren – und lotste ihn jetzt zum Landesliga-Aufsteiger. – Foto: IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Landesligist SV Planegg will aus der Minikrise von drei Pleiten in Folge raus. Im Kellerduell mit dem SSV Eggenfelden kann der SVP auf einen Neuzugang bauen.

Ein wenig hat sich Fajton Celani geziert. „Wir haben schon vor der Saison geflirtet“, verrät Pero Vidak, Trainer von Fußball-Landesligist SV Planegg-Krailling. Irgendwann konnte der 34-jährige Angreifer Vidaks Avancen nicht mehr widerstehen: Seit zwei Wochen trainiert der ehemalige Regionalliga-Spieler mit dem SVP, der sogar zwei Kurzeinsätze in der 3. Liga für Wacker Burghausen in seiner Vita stehen hat. Mitte dieser Woche war dann auch die Spielberechtigung durch.

Gerade rechtzeitig, damit Celani sein neues, aktuell schwächelndes Team in der anstehenden Englischen Woche unterstützen kann: Am Sonntag (15 Uhr) steht für Planegg das nächste Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden an, am Mittwoch dann der Gastauftritt beim FC Wacker München, und am Sonntag drauf kommt der VfB Hallbergmoos-Goldach ins Georg-Heide-Stadion.

Celanis Aufgabe beim Aufsteiger aus dem Würmtal ist recht schnell erklärt. Er soll für mehr Torgefahr sorgen. Denn während der SVP mit elf Gegentoren in sechs Spielen die sechstbeste Abwehr der Liga stellt, ist bei neun eigenen Treffern noch gehörig Luft nach oben – zumal knapp die Hälfte davon aus dem bislang einzigen Saisonsieg der Schwarz-Blauen beim SV Nord Lerchenau (4:3) stammt.

„Er ist ein Qualitätsspieler, der uns weiterhilft“, stellt Vidak mit Blick auf seinen erfahrenen Neuzugang klar. Er selbst kennt Celani seit rund 20 Jahren. „Er hat mit meinem Sohn in der Bayernliga-U15 des SC Fürstenfeldbruck gespielt. Der Kontakt ist seither nie wirklich abgerissen“, verrät Planeggs Trainer, der hofft, dass der 34-Jährige seiner Elf direkt helfen kann. „Er ist fit, nur der Spielrhythmus fehlt ihm noch etwas.“ Ein Startelfeinsatz gegen Eggenfelden ist wahrscheinlich.

Celanis Verpflichtung ist auch deshalb so wichtig für den SVP, weil mit Ex-Profi Aleksandar Demonjic Planeggs bisheriger Torjäger mit einem Knorpelschaden im Knie auf unbestimmte Zeit ausfällt. Auch deshalb fehlte dem Aufsteiger zuletzt die Durchschlagskraft – und laut Vidak auch ein wenig das Selbstverständnis für die Liga. „Die Herangehensweise an Spiele in der Landesliga ist ein Lernprozess. Wir sind noch nicht so richtig angekommen“, sagt der SVP-Coach. „Wir müssen noch ein paar Prozentpunkte draufpacken, um in der Liga zu bestehen und nicht nur mitzuhalten, dann aber mit leeren Händen dazustehen.“

Das war zuletzt dreimal der Fall. Gegen den VfB Forstinning (1:2), den TSV Kastl (1:2) und die SpVgg Unterhaching II (2:3) verlor Planegg jeweils knapp. „Das ist ärgerlich, weil es auch unnötig war“, sagt Vidak und fügt mit Galgenhumor an: „Nach unserem Sieg gegen Lerchenau hat jemand in der Mannschaftssitzung gesagt, dass wir eine Serie starten. Die haben wir jetzt.“ Allerdings anders als gewünscht.

Den berüchtigten Bock gilt es am besten bereits in der Englischen Woche umzustoßen. Zumal Eggenfelden als Tabellenvorletzter ebenfalls in einer Ergebniskrise steckt, genau wie Mittwochsgegner FC Wacker als Schlusslicht. Der SSV verlor nach seinem Auftaktsieg gegen den FC Schwabing (2:1) zuletzt fünfmal in Folge. Die Ausgangslage ist Vidak jedoch egal: „Planegg braucht Punkte, Eggenfelden auch. Aber ich will endlich mal wieder gewinnen, da ist mir wurscht, wer kommt.“ mg