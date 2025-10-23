Vor einem Jahr noch Regionalliga: Bundesligisten jagen diesen Knipser

Younes Ebnoutalib ist der Shootingstar der 2. Liga. Vor einem Jahr kickte er noch in der Regionalliga. – Foto: Sport News Südwest

Über ihn staunt derzeit Fußball-Deutschland: Younes Ebnoutalib, 22 Jahre alt von der SV Elversberg. Der Deutsch-Marokkaner rockt mit dem Dorfklub aus dem Saarland die 2. Liga. Der Angreifer hat in neun Einsätzen neun Mal getroffen und führt damit die Torjägerliste im deutschen Unterhaus an. Mittlerweile wird er von Bundesligisten umgarnt. Das Bemerkenswerte daran: Vor einem Jahr hatte ihn noch kaum jemand auf dem Schirm. Da lief Younes Ebnoutalib noch in der Regionalliga Südwest für den 1. FC Gießen auf. Und was die ganze Geschichte noch erstaunlicher macht: Von Januar bis Juli 2024 war er vereinslos und fast weg vom Fenster...

Die SV Elversberg ist in aller Munde. Tabellenführer in der 2. Liga, am vergangenen Wochenende hat die SVE die SpVgg Greuther Fürth mit 6:0 aus dem Stadion gefegt. Mann des Spiels: Younes Ebnoutalib, der den ersten Hattrick seiner Profikarriere feiern durfte. Der vorläufige Höhepunkt einer äußerst ungewöhnlichen Laufbahn. Der gebürtige Frankfurter lernte das Fußballspielen im Nordwesten der Mainmetropole beim SV 07 Heddernheim. Anschließend führte ihn sein Weg zu Rot-Weiß Frankfurt, wo der SV Wehen Wiesbaden auf ihn aufmerksam wurde. Beim derzeitigen Drittligisten sammelte er Erfahrungen in der U17-Bundesliga, ehe es nach einem Jahr zurückging zu Rot-Weiß Frankfurt. Im Jahr 2022 wagte er den Sprung ins Ausland und heuerte in Italien beim AC Perugia an, wo er allerdings nicht glücklich wurde. Im Winter 2023/24 löste er seinen Vertrag auf, weshalb er ein halbes Jahr ohne Verein dastand. Im Sommer 2024 nahm ihn schließlich der FC Gießen unter Vertrag - und ein Fußball-Märchen begann...

12. Oktober 2024: Vor einem Jahr war Younes Ebnoutalib (re.) noch für den FC Gießen in der Regionalliga Südwest am Ball. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner





Zügig kristallisierte sich sein Potential heraus, die SV Elversberg eiste ihn in der Winterpause 2024/25 aus Gießen los. In der Frühjahrsrunde durfte er dann bereits Zweitliga-Luft schnuppern, so richtig durchgestartet ist er dann in dieser Saison. "Manche Dinge brauchen Zeit. Fleißig trainieren, nicht die Nerven verlieren. Ich glaube, da ist Younes ein sehr gutes Beispiel dafür", sagte Elversbergs Cheftrainer Vincent Wagner vor wenigen Wochen über seinen Senkrechtstarter.



Einige Bundesligisten haben bereits ihr Interesse hinterlegt. Trifft er weiter so, dürften die nächsten Angebote nicht lange auf sich warten lassen.