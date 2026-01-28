Vor einem Jahr noch OL Hamburg: Verinac wechselt zum FC St. Gallen

Sportvorstand Harms würdigt Entwicklung und Bedeutung des Transfers
„Antonio hat sich in seiner Zeit bei uns sportlich wie menschlich stets vorbildlich verhalten und kontinuierlich weiterentwickelt. Mit seiner Größe, Athletik und Abschlussstärke hat er sich sofort etabliert und deutlich gemacht, dass er das Potenzial besitzt, nachhaltig im Profifußball Fuß zu fassen“, sagt Sebastian Harms, Sportvorstand des VfB Lübeck.
Der Verein bedauert den Abgang des Offensivspielers, sieht den Wechsel zugleich aber als Bestätigung der eigenen Arbeit. „Wir hätten Antonio sportlich natürlich sehr gerne noch länger bei uns behalten, allerdings zeichnete sich schon zuletzt ab, dass das Interesse an ihm dermaßen groß ist, dass eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus nicht mehr umsetzbar sein würde“, erklärt Harms weiter.
Als das Transferangebot konkret wurde und Verinac den Wunsch äußerte, den Schritt sofort zu gehen, habe sich der Verein professionell mit der Situation auseinandergesetzt. „Die erzielte Ablöse, bei der kurzen Restlaufzeit des Vertrags, hilft unserem Verein bei der Bewältigung unserer wirtschaftlichen Herausforderungen aktuell sehr. Seine Tore werden uns fehlen, wir sind aber überzeugt, dass er unseren jungen Spielern ein gutes Vorbild ist – sowohl im Hinblick auf Leistungsbereitschaft als auch darauf, dass der VfB eine gute Adresse für die Entwicklung von Spielern ist.“
Der VfB Lübeck bedankt sich bei Antonio Verinac für seinen Einsatz, seine Haltung und seine Zeit im grün-weißen Trikot und wünscht ihm für seine neue Aufgabe beim FC St. Gallen 1879 sportlich wie persönlich alles Gute.