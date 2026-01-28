Vor einem Jahr noch OL Hamburg: Verinac wechselt zum FC St. Gallen

Sportvorstand Harms würdigt Entwicklung und Bedeutung des Transfers

„Antonio hat sich in seiner Zeit bei uns sportlich wie menschlich stets vorbildlich verhalten und kontinuierlich weiterentwickelt. Mit seiner Größe, Athletik und Abschlussstärke hat er sich sofort etabliert und deutlich gemacht, dass er das Potenzial besitzt, nachhaltig im Profifußball Fuß zu fassen“, sagt Sebastian Harms, Sportvorstand des VfB Lübeck.

Der Verein bedauert den Abgang des Offensivspielers, sieht den Wechsel zugleich aber als Bestätigung der eigenen Arbeit. „Wir hätten Antonio sportlich natürlich sehr gerne noch länger bei uns behalten, allerdings zeichnete sich schon zuletzt ab, dass das Interesse an ihm dermaßen groß ist, dass eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus nicht mehr umsetzbar sein würde“, erklärt Harms weiter.