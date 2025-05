Vor Duell mit TFC: Darum ist für SV Leuscheid jeder Punkt entscheidend

Im Aufstiegskampf der Kreisliga A Sieg zählt jeder Punkt - das gilt vor allem für den SV Leuscheid. Rechnet man das abgebrochene Spiel des 1. FC Spich II gegen Rot-Weiß Hütte ein, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für den 1. FC gewertet werden wird, ist der SVL fünf Spieltage vor Schluss Tabellenzweiter. Wie gewohnt könnte auch die Vizemeisterschaft zum Aufstieg berechtigen. Weil die U23 des BVB in der 3. Liga aber eine kleine Kettenreaktion lostreten könnte, sind die Plätze rar. Womöglich dürfen nur zwei der neun Vizemeister in die Bezirksliga aufsteigen.