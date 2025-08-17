Vor Duell mit Gladbach II: Velbert-Coach Jaroui lobt Mannschaftsmoral

Am Sonntagnachmittag empfängt Aufsteiger SSVg Velbert die Profi-Reserve von Borussia Mönchengladbach in der heimischen IMS Arena, nach den ersten drei absolvierten Spieltagen in der Regionalliga West finden sich die beiden Kontrahenten in unterschiedlichen Tabellenregionen wieder. Dennoch findet Velbert-Cheftrainer Ismail Jaroui vor dem Aufeinandertreffen positive Worte über die Leistung seiner Mannschaft zum Saisonstart und freut sich insbesondere über den späten Punktgewinn gegen den VfL Bochum II in der Vorwoche.

Während die Gladbacher Borussia bereits in der Vorsaison um die oberen Plätze in der Regionalliga mitspielte und mit sieben gewonnenen Zählern aus den ersten drei Partien auf einem starken vierten Tabellenrang steht, befindet sich der Underdog aus Velbert auf dem letzten Platz. Dennoch lobt Chefcoach Ismail Jaroui insbesondere die Mentalitätsstärke seiner Spieler, immerhin kämpfte sich der Aufsteiger sowohl zum Auftakt gegen die Sportfreunde Lotte als auch zuletzt gegen die Zweitauswahl des VfL Bochum zu einem späten Remis.

Gegen den VfL Bochum II endete die Begegnung schlussendlich mit einem 2:2-Remis, das Duell der beiden Aufsteiger war dabei von zwei unterschiedlichen Halbzeiten geprägt: Während der VfL aus Bochum durch Luis Hartwig und Henri Matter mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause ging und vermeintlich auf der Siegerstraße war, kämpfte sich die SSVg im zweiten Durchgang durch den Treffer von Robin Hilger und einem Eigentor des Bochumer Schlussmannes Hugo Rölleke noch zu einem Punktgewinn. Übungsleiter Jaroui hebt rückblickend auf die Begegnung insbesondere die starke Mannschaftsmoral hervor: „Nach der Pause haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, wir waren enger am Gegner und haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Besonders hervorzuheben ist die Mentalität der Mannschaft, die Einstellung zeichnet uns aus, wir haben bis zum Ende daran geglaubt“, schlussfolgert Jaroui.

Mit der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach wartet nun allerdings ein anderes Kaliber auf den Aufsteiger aus Velbert, schließlich stehen die Fohlen mit sieben Zählern nicht zu unrecht auf dem vierten Tabellenplatz. Bereits in der vergangenen Spielzeit landete die Borussia nach einer besonders starken Hinserie auf einem ordentlichen sechsen Tabellenrang. Auch Chefcoach Jaroui weiß um die Stärken des anstehenden Gegners und warnt insbesondere vor der Standardqualität: „Gladbach ist sehr stark in die Saison gestartet, technisch sind sie hervorragend ausgebildet und extrem gefährlich bei Standardsituationen“, stellt Jaroui mit Blick auf die eigene Anfälligkeit bei Standards klar. Ganze drei der sieben bisherigen Gegentreffer der Blau-Weißen resultierten aus Standardsituationen.

Pokalwoche steht an

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SSVg Velbert SSVg Velbert 19:30 live PUSH

Mit Blick auf den Saisonstart zeigt sich der Aufstiegstrainer einerseits zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, andererseits sehnt sich der 33-Jährige nach dem ersten Erfolg: „Die Mannschaft investiert enorm viel, ich bin mit der Leidenschaft und dem Einsatz den wir zeigen absolut zufrieden. Wir wollen aber unbedingt den ersten Sieg landen“, ordnet der Cheftrainer den Saisonstart ein. Eventuell gelingt der erste Dreier ja am Sonntag gegen die Fohlenelf, auch wenn die Ausgangslage nicht gerade dafür spricht. Nach dem Duell mit der Borussia folgt dann am Mittwochabend der Auftritt im Niederrheinpokal gegen Landesligist SG Unterrath, ehe es darauf ins Auswärtssduell bei Rot-Weiß Oberhausen geht.