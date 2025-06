Vor Duell im Hexenkessel Eurasburg: Oberalting-Seefeld bereit für die Relegation

Der TSV Oberalting-Seefeld tritt im Relegationsduell zuerst auswärts in Eurasburg an. Das Team von Manuel feicht ist formstark und bereit.

Am liebsten hätten die Fußballer des TSV Oberalting-Seefeld gleich nach dem Abschluss der Punktrunde mit der Relegation weitergemacht. Trainer Manuel Feicht und sein Team fieberten bereits unmittelbar nach Abpfiff des 1:0-Auswärtssieges gegen Kreisliga-Meister TSV Geiselbullach den Entscheidungsspielen entgegen und rechneten mit dem ersten Akt am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag. Es war jedoch Geduld gefragt, der BFV setzte die Termine für Freitagabend und Pfingstmontag an. Heute um 18.30 Uhr müssen die Seefelder (Zehnter der Kreisliga 2) die Auswärtsaufgabe beim SV Eurasburg-Beuerberg, dem 13. der Kreisliga 1, bewältigen. Am Montag um 14 Uhr folgt auf heimischem Boden das Rückspiel.

Vielleicht kommt die etwas längere Pause der Mannschaft aber auch gar nicht so ungelegen. „Das letzte Spiel gegen Geiselbullach hat schon Kraft gekostet, zumal es sehr warm war“, sagt Feicht. Nun hofft er, dass seine Spieler nach einer Regenerationseinheit am Montag und einem unwetterbedingt sehr kurzen Abschlusstraining am Mittwoch mit frischen Beinen in die Duelle gehen werden.