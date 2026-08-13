Vor Duell gegen TSV Eintracht Karlsfeld: Kammerberger Toptorjäger fällt mit Schlüsselbeinbruch aus

Lukas Fladung hat sich unter der Woche das Schlüsselbein gebrochen. Nach drei Toren in zwei Spielen fehlt der Offensivmann nun im Prestigeduell am Sonntag.

Neun Punkte waren in der Bezirksliga Nord bisher maximal zu holen, neun haben die SpVgg Kammerberg und der TSV Eintracht Karlsfeld auf dem Konto – allerdings zusammen. Am Sonntag (13 Uhr) treffen beide Teams in Kammerberg aufeinander. Die Gastgeber wollen nach ihrem ersten Saisonsieg vor einer Woche gleichziehen mit dem Absteiger aus der Landesliga, der bereits zweimal gewonnen hat.

Dabei müssen sie auf ihren bislang treffsichersten Akteur der laufenden Saison verzichten: Lukas Fladung hat sich unter der Woche das Schlüsselbein gebrochen. Nach seinem Doppelpack am vergangenen Spieltag in Aschheim (4:1) und einem Treffer im Pokalspiel gegen Kollbach (4:2) wird der Offensivmann nun erst einmal ausfallen. „Lukas war wirklich gut drauf. Umso bitterer ist seine Verletzung für ihn und für uns“, sagt Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner.

Klares Ziel: „Im oberen Tabellendrittel festsetzen“

Nachdem die Kammerberger Offensive lange brauchte, um auf Touren zu kommen, fehlt nun ein wichtiger Teil des Aufschwungs. Dennoch sagt Zgud-Schoeppner: „Wir wollen nach dem Sieg in Aschheim eine Serie starten.“ Wie das gelingen soll? Mit aktivem Fußball. „Wir wollen präsent sein und aggressiv auftreten. Das Ziel ist, einen Schritt schneller zu sein als sie“, so der Coach der Kammerberger. Er weiß: Kommt Karlsfeld ins Spielen, wird es schwer für seine Mannschaft.

Denn der Absteiger aus der Landesliga hat trotz einiger Abgänge Qualität im Kader – auch von der Bank. Das Paradebeispiel ist Fabian Barth, der beim 4:0 zum Auftakt gegen Gerolfing mit drei Assists und zuletzt mit dem späten Siegtreffer gegen Garching (1:0) ein wichtiger Faktor war. Nun könnte er erstmals in dieser Saison in der Startelf stehen. Trainer Florian Beutlhauser kündigte bereits vor dem vergangenen Spieltag mit Blick auf die anstehende Englische Woche einige Wechsel an. „Der Kader ist breit. Das kommt uns hoffentlich entgegen“, so Beutlhauser, der mit einem klaren Ziel ins Spiel in Kammerberg geht: „Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel festsetzen.“

Allerdings rechnet er mit einer schwierigen Aufgabe. „Die Kammerberger haben sich im Sommer namhaft verstärkt. Sie haben schon einen richtig guten Bezirksligakader“, so der Eintracht-Coach. Von einem waschechten Derby spricht Beutlhauser übrigens nicht: „Das sind für uns aufgrund der räumlichen Nähe die Spiele gegen den ASV Dachau und TSV Dachau 1865.“

In Kammerberg dürfte man das etwas anders sehen. Für die SpVgg wäre ein Erfolg gegen die Karlsfelder nicht nur wichtig, um den Anschluss ans obere Tabellendrittel zu halten, sondern auch eine Frage des Prestiges.