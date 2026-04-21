Vor drei englischen Wochen: Trainerwechsel bei Viktoria Doveren Dennis Krieger tritt zurück – Interne Lösung gefunden von red / PM · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Mones

Inmitten einer entscheidenden Saisonphase sieht sich der Aufsteiger Viktoria Doveren mit einer veränderten Trainerbank konfrontiert. Nach dem Rücktritt von Cheftrainer Dennis Krieger übernimmt Daniel Marcos Jimenez die Verantwortung für die kommenden Wochen in der Kreisliga B1.

Die tabellarische Lage in der Kreisliga B1 Heinsberg lässt für Viktoria Doveren wenig Spielraum für Unruhe. Auf dem zwölften Rang positioniert, rangiert der Aufsteiger nur knapp oberhalb der Abstiegszone. Zwar verschafft die Statistik von drei weniger absolvierten Partien gegenüber der direkten Konkurrenz – etwa dem SV Helpenstein II – ein theoretisches Polster, doch die praktische Umsetzung dieses Vorteils steht unmittelbar bevor. Angesichts von drei bevorstehenden „englischen Wochen“ und dem morgigen Duell gegen den Tabellenvorletzten Spielverein Immerath steht man vor den Wochen der Wahrheit.

Mit dem Rücktritt von Dennis Krieger endet eine Phase, die durch strukturelle Neuausrichtung geprägt war. Krieger hatte das Traineramt zur Saison 2023/24 übernommen, unmittelbar nachdem die Spielgemeinschaft zwischen Baal und Doveren aufgelöst worden war. Die damit verbundene Neugründung des Kaders und die Etablierung eigenständiger Vereinsstrukturen fielen mit dem Abstieg in die Kreisliga C zusammen. Die sportliche Konsolidierung gelang unter Krieger jedoch zeitnah. Durch die Integration zahlreicher Nachwuchskräfte aus der eigenen A-Jugend forcierte er eine Verjüngung des Kaders. Die Bilanz der darauffolgenden Spielzeit 2024/25, die in einer verlustpunktfreien Rückrunde und dem unmittelbaren Wiederaufstieg mündete, unterstreicht die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Neben der Trainertätigkeit war Krieger zudem maßgeblich an der organisatorischen Weiterentwicklung des Vereins beteiligt. "Sein Einsatz für den Verein ging weit über den Platz hinaus. Er hat sich Gedanken gemacht, wie sich unsere Viktoria insgesamt weiterentwickeln kann. Er hat angepackt, wo Hilfe gebraucht wurde, egal ob es um Organisation, Struktur oder kleine Dinge im Hintergrund ging, die oft niemand sieht. Er kam immer wieder mit neuen Ideen zum Vorstand, brachte Impulse ein und trieb Themen voran", heißt es in einer Vereinsmitteilung.