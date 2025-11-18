Vor Deutschland-Länderspiel: Moreno Fell mit Torjägerkanone geehrt

In der Vorsaison: Fabio Moreno Fell (links) jubelt über seinen Treffer für Gau-Odernheim. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Leipzig/Mainz. In der vergangenen Saison erzielte Fabio Moreno Fell 50 Tore für den TSV Gau-Odernheim in der Verbandsliga, inzwischen kickt er bei Südwest-Regionalligist Mainz 05 II – und schaffte es gegen Werder Bremen sogar in den Bundesliga-Kader der 05er. Vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei am Montag erhielt der 25 Jahre alte Angreifer in der Leipziger Red-Bull-Arena die Torjägerkanone von Kicker, Volkswagen und der Plattform fussball.de.

Moreno Fells ehemaliger Trainer bei Gau-Odernheim, Florian Diel, sagt: „Diese Auszeichnung ist Lohn für eine außergewöhnliche Leistung, die er erbracht hat." Besonders die Tore im Aufstiegsspiel, seinem letzten Auftritt in Gau-Odernheim, blieben dem Trainer im Gedächtnis. Beim 4:1 köpfte Moreno Fell kurz vor der Halbzeit das 1:1 und machte mit dem 3:1 den Sieg sicher.

Ex-Coach Diel: „Gnadenloser Torabschluss" Beim TSV fiel der Stürmer wenig überraschend vor allem durch seinen „sehr guten Torabschluss“ auf – „schon gnadenlos“, sagt Diel. Geschätzt habe er seinen einstigen Torjäger vor allem aber für dessen Ballannahme und -mitnahme. Auch menschlich lobt der Coach den Ex-Gau-Odernheimer. „Ein sehr angenehmer Spieler, akzeptiert von allen Mitspielern, bodenständig – ohne Allüren.“