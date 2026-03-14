Vor Derby: Weisenborn nimmt Druck vom jungen Wormatia-Unterbau

Auch die Niederlagen zum Auftakt der Rückrunde macht Weisenborn an der Jugend seiner Mannschaft fest, vor die er sich schützend stellt: „Sie sind jung. Es ist völlig normal, dass sie mal verlieren. Nur durch Siege werden wir uns nicht weiterentwickeln.“ Gegen Speyer vor zwei Wochen war seine Mannschaft zu angespannt. Viele Spieler waren sich bewusst, dass hier zwei Aufstiegsaspiranten aufeinandertreffen, und schienen nervös zu sein. „Da fehlte uns die Abgezocktheit und Reife, die wir in diesem Alter noch gar nicht haben können“, so Weisenborn. Gegen den aktuellen Tabellenführer Grünstadt sei die Lockerheit des Spätjahres hingegen wieder spürbar gewesen. Spielerisch wäre durchaus ein Sieg möglich gewesen: „Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können. Am Ende verlieren wir mit 1:4. Das Ergebnis war zu deutlich und spiegelt den Spielverlauf nicht wider.“

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Statt Tabellenplatz eins, der bei zwei Siegen möglich gewesen wäre, belegt Wormatia II aktuell nur den siebten Rang. Der Aufstieg ist angesichts des dicht gedrängten oberen Drittels zwar noch möglich, doch Weisenborn möchte seiner jungen Elf keinen Aufstiegsdruck auferlegen: „Als Verein wünscht man sich, früher oder später den nächsten Schritt zu gehen. Und ja, die Verbandsliga wäre als Unterbau für die erste Mannschaft besser. Wir wünschen uns den Aufstieg und arbeiten darauf hin, aber es muss nicht zwingend schon in dieser Saison klappen.“

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