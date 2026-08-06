Vor der Saison: FSV Hesedorf/Nartum

– Foto: David Felsch

Florian Ryll, Trainer vom Kreisliga-Konkurrenten FC Nordheide, war nach der 1:3-Niederlage seines Teams gegen die FSV im Rahmen des Hetzweger Pokalturniers vor zwei Wochen durchaus beeindruckt vom Gegner. "Ich traue der FSV in diesem Jahr viel zu. Das ist eine junge und talentierte Mannschaft. Die sind für mich ein Aufstiegskandidat."



Von einem möglichen Aufstieg spricht Trainer-Kollege Alexander Kupiec, dessen Team in der vergangenen Spielzeit den hervorragenden dritten Platz belegte, indes nicht. "Wir wollen die Platzierung des letztes Jahres bestätigen, oben mitspielen", so formuliert Kupiec das Saisonziel.

Die Kreisliga schätzt der FSV-Trainer deutlich ausgeglichener als noch in der vergangenen Saison ein. "Es sind mit Horstedt, Oldendorf und Karlshöfen drei sehr gute Aufsteiger hinzugekommen und bei den beiden Absteigern aus der Bezirksliga Selsingen und Rotenburg II bin ich schon gespannt, wie sie sich präsentieren."