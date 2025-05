Vor der Relegation: Allgeier und Pielenhofen trennen sich

Süd-Bezirksligist FC Pielenhofen-Adlersberg hat das Mindestziel „Relegation“ erreicht und kämpft an diesem Freitag um den Einzug in die finale Relegationsrunde. Gegner in Schmidmühlen ist die SV Grafenwöhr. Auf der Trainerbank des FCP wird dann allerdings nicht mehr Christian Allgeier Platz nehmen. Der 49-Jährige bot den Verantwortlichen nach der 1:8-Blamage gegen den SC Regensburg am letzten Spieltag seinen sofortigen Rücktritt an. Diesem Gesuch kam der Verein nach. Nach dem Saisonende hätten sich die Wege ohnehin getrennt.

Allgeier übernahm die Pielenhofner Mannschaft Mitte September 2024 inmitten einer schwierigen Phase. Trainer Andreas Miksch war zurückgetreten, der Saisonstart in die Hose gegangen. „In dieser Phase hat Christian sehr spontan zugesagt“, sagt der sportliche Leiter Robert Huber, der auf die Arbeit von Allgeier nichts kommen lässt: „Er hat eine sehr engagierte Arbeit geleistet und sich von Tag 1 an mit dem Verein identifiziert. Wir haben unser schlussendliches Ziel, es in die Relegation zu schaffen, erreicht. Wir sind ihm dankbar, dass er das gemacht hat und respektieren seine Rücktrittsentscheidung“, so Huber, der sich bereits mit Richard Warlimont (55) als Trainer-Nachfolger einig wurde. In der Relegation wird sich allerdings Huber selbst, langjähriger FCP-Trainer, gemeinsam mit Spielerurgestein Christoph Freisleben (34) auf die Trainerbank setzen.



Zwei Siege benötigt der FC Pielenhofen-Adlersberg nun, um auch nächste Saison in der Bezirksliga Süd starten zu dürfen. Der erste Gegner SV Grafenwöhr wurde Dreizehnter in der Bezirksliga Nord, beide Mannschaften bestritten noch nie ein Pflichtspiel gegeneinander. „Wenn man die Vita des Gegners liest, gehen wir sicherlich als Außenseiter ins Spiel. Dennoch ist unser Plan, das Spiel absolut konzentriert anzugehen. Wir nehmen es als zusätzliches Highlight mit, haben uns den Relegationsplatz in den letzten Wochen und Monaten erarbeiten müssen. Wir gehen relativ entspannt an die Sache heran, wollen aber schon gut performen“, sagt Sportchef und Interimscoach Huber vor der Partie am Freitag (Anstoß 18.15 Uhr) in Schmidmühlen. Im selben Atemzug stellt er klar, dass ein Abstieg in die Kreisliga für den Dorfverein keinen Beinbruch bedeuten würde. „Dann würde nichts zusammenbrechen.“