Mit einem Sieg in Cham würden sich Weidens Kapitän Stefan Graf (rechts, hier im Hinspiel) und seine Mannschaftskameraden selbst das größte Weihnachtsgeschenk machen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Vor der Reise nach Cham: Fuhrmann gibt sich kämpferisch An seiner alten Wirkungsstätte will der Weidener Coach mit seinen Mannen im letzten Match des Jahres den Bock in der Fremde umstoßen

Während alle anderen Vereine der beiden Bayernliga-Staffeln schon in der Winterpause sind, geht diese bei der SpVgg SV Weiden und ihrem Gastgeber erst an diesem Wochenende los. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Fuhrmann reist am Samstag zum Nachholspiel in den Bayerwald zum ASV Cham, da die geplante Freitagabend-Partie dort vor ein paar Wochen wegen Nebels abgesagt wurde. „Meine Mannschaft hat zuletzt sehr gut trainiert und wenn sie das alles so umsetzt, wie wir es geplant haben, dann werden wir aus Cham Punkte mit nach Hause nehmen“, so ein sich entschlossen zeigender Weidener Coach.