Vor der Pause sollen Punkte her

Marburg-Biedenkopf. Am vergangenen Wochenende fiel nahezu der komplette Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord aus. Lediglich die SG Silberg/Eisenhausen durfte ran und holte sich dabei eine 1:8-Packung in Stadtallendorf ab. Die Wetteraussichten sind positiv, sodass dem kommenden Spieltag nichts im Wege stehen sollte. Für vier der fünf heimischen Teams ist es gleichzeitig der letzte Spieltag vor der Winterpause.