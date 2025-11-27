 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
Der VfL Weidenhausen und Quin Palushaj (2. v. re.) gastieren in der Kreisoberliga bei den SF/BG Marburg II, während der FC Türk Gücü Breidenbach und Abdurraham Tasiran (re.) Roßdorf empfangen. © Jens Schmidt
Vor der Pause sollen Punkte her

Teaser KOL NORD: +++ In der Fußball-Kreisoberliga stehen für den Gladenbacher SC, die SG Silberg/Eisenhausen und den FC Türk Gücü Breidenbach Heimspiele an, in denen unbedingt Punkte her sollen +++

Marburg-Biedenkopf. Am vergangenen Wochenende fiel nahezu der komplette Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord aus. Lediglich die SG Silberg/Eisenhausen durfte ran und holte sich dabei eine 1:8-Packung in Stadtallendorf ab. Die Wetteraussichten sind positiv, sodass dem kommenden Spieltag nichts im Wege stehen sollte. Für vier der fünf heimischen Teams ist es gleichzeitig der letzte Spieltag vor der Winterpause.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

