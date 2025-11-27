Vor der Pause sollen Punkte her

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Am vergangenen Wochenende fiel nahezu der komplette Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord aus. Lediglich die SG Silberg/Eisenhausen durfte ran und holte sich dabei eine 1:8-Packung in Stadtallendorf ab. Die Wetteraussichten sind positiv, sodass dem kommenden Spieltag nichts im Wege stehen sollte. Für vier der fünf heimischen Teams ist es gleichzeitig der letzte Spieltag vor der Winterpause.